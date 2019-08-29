2019-08-29T17:39:04+03:00
Иваново

Водитель сбил насмерть велосипедиста и хотел сбежать, но прохожие ему не позволили

В Ивановской области автомобилист пытался скрыться с места преступления
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: УМВД России по Ивановской областиФото: УМВД России по Ивановской области
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Жуткая авария произошла в Родниках Ивановской области в прошлую субботу, 24 августа, на улице Любимова. Утром, около 7:40 под колесами «Приоры» погиб пожилой велосипедист. Молодой водитель снес 78-летнего мужчину, когда тот поворачивал налево. Удар был такой силы, что у легковушки напрочь смяло крышу. На пассажирском сидении находилась 19-летняя девушка, которая пострадала в момент удара.

32-летний водитель попытался скрыться с места преступления, но ему помешал прохожий. Мужчина выдернул ключи из замка зажигания. Тогда убийца бросился наутек, оставив свою подругу в салоне искореженной машины.

Прохожий окрикнул проезжавшего мимо мотоциклиста и водителя автобуса. Через несколько метров они блокировали дорогу нарушителя и вернули его на место. Там его уже ждали сотрудники ДПС. Беглец отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

По факту смертельной аварии решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: УМВД России по Ивановской области

Фото: УМВД России по Ивановской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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