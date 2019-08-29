В ярославских МФЦ установлены контейнеры для отработанных батареек

Создание новой экологически безопасной инфраструктуры для сбора и утилизации батареек продолжается в рамках реализации соглашения, подписанного губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым на ПМЭФ между правительством ЯО, ООО «Дюраселл Раша» и ООО «Национальная экологическая компания».

– Обезвреживание отработанных батареек – неотъемлемая часть процесса повышения экологической безопасности региона, осуществляемого правительством области в рамках нацпроекта «Экология». В прошлом году отправлено на утилизацию свыше 8 тонн батареек и около 200 тысяч единиц эквивалента ртутных ламп. В этом году собрано уже более трех тысяч килограммов отработанных источников тока, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Создание новой инфраструктуры для сбора и утилизации батареек позволит не только максимально вовлечь население в процесс сбора данного вида отходов, но и снизить в разы процент поступления батареек вместе с бытовыми отходами на полигоны региона.

Контейнеры для сбора батареек выполнены из антикоррозийного материала, а их конструкция предотвращает возможность попадания в окружающую среду веществ в случае разгерметизации источников питания. Содержимое каждого из контейнеров по мере заполнения будет направляться на новое предприятие по переработке батареек в Ярославле.

До конца года будет оборудовано порядка 100 мест сбора. Планируется, что такие пункты появятся в розничных магазинах, в социальных учреждениях и организациях ЖКХ.