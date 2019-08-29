2019-08-29T10:03:01+03:00
Общество

Во Фрунзенском районе Ярославля построят современную школу

Новую школу возведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
МАрия СОКОЛОВА
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Новую современную школу в Ярославле планируют сдать в 2021 году.Новую современную школу в Ярославле планируют сдать в 2021 году.Фото: Правительство Ярославской области
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В ходе аукциона уже определена организация, которая займется сооружением нового учебного заведения. Департамент строительства Ярославской области выдал ей разрешение на проведение работ.

– На данный момент это вторая школа, которая будет строиться в Ярославской области. Первая в рамках национального проекта «Образование» возводится в Рыбинске на улице Тракторной, – рассказал заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – Эти объекты находятся на особом контроле главы региона. Губернатор Дмитрий Миронов поставил задачу завершить их строительство в срок и с необходимым качеством, чтобы создать детям максимально комфортные условия для учебы.

Новая школа в Ярославле рассчитана на 750 учащихся. Общая стоимость проекта – свыше 620 миллионов рублей. Основное финансирование запланировано из федерального бюджета, софинансирование предусмотрено из областных и муниципальных средств.

Объект планируется сдать в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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