Ивановец раскодировался в свой день рождения и убил друга

30-летний житель Иванова в свой день рождения убил мужчину. Несколько следующих юбилеев он проведет за решеткой. Суд не стал слушать его раскаяния и вынес убийце суровый приговор.

В предпоследний день марта компания молодых людей собралась, чтобы отпраздновать день рождения своего друга. Мужчине исполнялось 30. К тому времени он уже был закодирован от употребления спиртного и держался долгое время. Но в тот день он раскодировался. Выпив несколько стопок водки, мужчина запьянел. Между ним и его 28-летним другом из-за какой-то мелочи возник конфликт. Тогда юбиляр схватил нож и на глазах у гостей вонзил его другу в грудь. Молодой человек скончался от кровопотери до приезда медиков.

Убийца не стал отрицать свою вину. В суде он полностью признал вину, сожалел и раскаялся. Но все равно получил 11 лет строгого режима