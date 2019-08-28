Кто в твоем доме хозяин?

За тебя решают, тебе навязывают, с тебя требуют, а ты должен только слушать и платить - вот такую модель, вероятно, хотят навязать сначала жителям района Брагино, а потом и всем ярославцам, если «испытание в полях» пройдет успешно.

Все начиналось как домофонное противостояние. В единую квитанцию по ЖКХ, выставляемую ЯрОблЕИРЦ ввели дополнительный платеж - «оплата за домофон». Получателем этой оплаты значилось ООО «Безопасный город».

«Ну ввели и ввели. Это же мелочь», - может сказать кто-то и будет не прав, потому что всю процедуру поставили с ног на голову.

Ты тут никто

Это похоже на ситуацию, когда ты приходишь к себе в квартиру, хочешь отдохнуть после сложного трудового дня, а тебе некий «большой брат» говорит, что отдыхать нельзя. На «отдыхать» ты еще не наработал. Хочешь свет в подъезде? Доплати за лампочки. Хочешь чистой воды? Доплати да воду. Хочешь, чтобы снег убирали перед подъездом? О-о-о… Ну, так тут и платить положено отдельно, да и за тебя решили, что с сегодняшнего дня тебе в твоей квартире не рады. И не важно, что все эти услуги уже по умолчанию должны входить в единый тариф.

Самое удивительное, что сам домофон - это не свет, не газ, не отопление и не уборка. Он вообще не является общедомовой собственностью. Жители приобретали его за свои собственные средства и заключали договор на его обслуживание с компанией, которой доверяли.

В итоге что получается? Домофон не общедомовая собственность, за смену домофонной компании никто не голосовал, про компанию «Безопасный город» большинство и не слышали, но в единой квитанции платеж появился.

«Хозяйский» подход

В единую квитанцию об оплате внесли платеж, о котором жители даже не слышали. Долгие годы их домофоны обслуживали проверенные домофонные компании. Оплата им производилась по прямым договорам. Жители их сами выбрали и знают качество работы. И все было хорошо.

А потом ЯрОблЕИРЦ и организация «Безопасный город» решили, что так дальше не пойдет. Вот эти ваши законные домофонные компании нас не устраивают, а значит, будет у вас другая. Обслуживание домофона пусть осуществляют прежние компании, с жителями работают они же, заявки принимают, оборудование меняют за свой счет, а деньги будут получать те, кому они нужнее.

«Неуловимый Джо»

При этом сам «Безопасный город» - это та компания, которая должна как бы обслуживать практически весь Дзержинский район, не находится по юридическому адресу, с ними невозможно встретиться, потому что свое местонахождение они всячески скрывают.

С руководством «Безопасного города» хотели бы встретиться очень многие жители Дзержинского района, чтобы задать законные вопросы:

- Покажите протоколы, подписанные горожанами, по которым «Безопасный город» начинает обслуживать домофоны (в соответствии со ст. 44-46 ЖКРФ).

- Покажите договоры, на основании которых вы обслуживаете домофоны в соответствии с гражданским кодексом (ст. 779 ГКРФ).

- В конце концов, почему плата за домофон выставлена даже по тем домам, где домофона-то никакого нет?

Закон на стороне жителей

Тем временем возмущенные жители района продолжают свою кропотливую работу и оспаривают незаконные платежи, которые выставил ЯрОблЕИРЦ.

На конец августа по различным инстанциям отправлено более 1100 заявлений с требованием разобраться и устранить незаконные действия. Результатом такого шквала недовольства уже стали слова директора ЯрОблЕИРЦ, что платежи должны отменить.

Хочется еще раз повторить, что вся эта ситуация уже давно перестала быть просто «домофонной войнушкой». Это ситуация, когда решается, кто в доме реальный хозяин, кто решает, как и кому жить дальше. И промолчать в ней означает только одно. Кто-то победит, а значит, можно и дальше вводить новые платежи, снимая с себя ответственность.

Люди ждут квитанций за август и надеются, что закон и здравый смысл победят и хозяевами окажутся именно те, кто и должен руководить в доме, - сами жители.