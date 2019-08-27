Многодетным родителям в Костромской области будут продавать древесину со скидкой

Многодетным семьям в Костромской области будут продавать древесину для строительства домов со скидкой - на 25% дешевле, чем остальным. Такую новую меру соцподдержки планируют ввести в регионе. По мнению властей это поможет многодетным семьям улучшить жилищные условия. Правда, чиновники будут строго следить, чтобы древесина использовалась строго по назначению.

- В течение двух лет после окончания договора купли-продажи будут проводиться проверки. У нас уже имеется практика, в том числе, по взысканию неустоек за нецелевое использование древесины, - отметил директор департамента лесного хозяйства Костромской области Александр Голубев. Поправки в закон, предусматривающие новую льготу, будут направлены для рассмотрения в областную думу.