2019-08-27T18:52:32+03:00
Кострома

Многодетным родителям в Костромской области будут продавать древесину со скидкой

Материалы можно использовать для постройки дома
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Многодетным родителям в Костромской области будут продавать древесину со скидкой.Многодетным родителям в Костромской области будут продавать древесину со скидкой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Многодетным семьям в Костромской области будут продавать древесину для строительства домов со скидкой - на 25% дешевле, чем остальным. Такую новую меру соцподдержки планируют ввести в регионе. По мнению властей это поможет многодетным семьям улучшить жилищные условия. Правда, чиновники будут строго следить, чтобы древесина использовалась строго по назначению.

- В течение двух лет после окончания договора купли-продажи будут проводиться проверки. У нас уже имеется практика, в том числе, по взысканию неустоек за нецелевое использование древесины, - отметил директор департамента лесного хозяйства Костромской области Александр Голубев. Поправки в закон, предусматривающие новую льготу, будут направлены для рассмотрения в областную думу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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