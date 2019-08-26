2019-08-26T18:13:43+03:00
Иваново

В Тейкове 9-летний мальчик умер от удара током, прыгая по гаражам

Следственный комитет проводит проверку
Роман РЫЖИКОВ
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Мальчик умер на местеМальчик умер на местеФото: Иван ПРОХОРОВ
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В Ивановской области произошла трагедия: в Тейкове умер девятилетний мальчик. Ребенок прыгал по гаражам напротив детской поликлиники на улице Шестаинской. Школьник схватился за провод линии электропередачи…

- В результате полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия, - комментируют в региональном следственном управлении. - . В ходе следствия действиям должностных лиц, в обязанности которых входит обеспечение техники безопасности, а также ответственных за соблюдение технических условий и эксплуатацию электрических сетей будет дана надлежащая правовая оценка.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело

ИСТОЧНИК KP.RU

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