В Тейкове 9-летний мальчик умер от удара током, прыгая по гаражам
В Ивановской области произошла трагедия: в Тейкове умер девятилетний мальчик. Ребенок прыгал по гаражам напротив детской поликлиники на улице Шестаинской. Школьник схватился за провод линии электропередачи…
- В результате полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия, - комментируют в региональном следственном управлении. - . В ходе следствия действиям должностных лиц, в обязанности которых входит обеспечение техники безопасности, а также ответственных за соблюдение технических условий и эксплуатацию электрических сетей будет дана надлежащая правовая оценка.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело
ИСТОЧНИК KP.RU