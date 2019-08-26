2019-08-26T16:52:01+03:00
Кострома

Костромичи полгода продавали поддельные перевязочные пакеты с истекшим сроком годности

Правоохранительные органы заинтересовались предпринимателями и возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Полиция провела проверочную закупку и обыскПолиция провела проверочную закупку и обыскФото: СУ СКР по Костромской области
Изменить размер текста:

В 2019 году костромские преступники в течение полугода продавали поддельные медицинские перевязочные пакеты. Они брали точно такие же пакеты с истекшим сроком годности и переупаковывали их. Медицинские изделия пользовались спросом по всей стране, а костромичи отправляли подделки через транспортные компании. Перевязочные пакеты не соответствовали требованиям ГОСТ.

– За период с февраля по август 2019 года фигурантами реализована фальсифицированная медицинская продукция на общую сумму около 500 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Костромской области.

По факту незаконного производства и сбыта фальсифицированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору было возбуждено уголовное дело.

В августе 2019 года правоохранители провели проверочную закупку и обыск. В подвалах, квартирах и машинах сотрудники Росгвардии изъяли документы, более 4 тысяч перевязочных пакетов с маркировками срока годности до 1980 года и почти 7 тысяч изделий марки «Ахтамар». Также полиция в ходе обыска обнаружила ноутбуки и телефоны.

– В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В художественную школу Рыбинска закупили новые мольберты и мониторы
Дом купцов Расторгуевых в Рыбинске признан памятником культурного значения
Суровые российские нанотехнологии: в Ярославле новую разметку нанесли прямо в ямы
Дух захватывает: в Ярославле затонувший скандальный дебаркадер сняли квадрокоптером
«Волна здоровья» 2019 в Рыбинске
МегаФон провел первый 5G-турнир по киберспорту в России
В Ярославской области «Нива» съехала в кювет и уткнулась в землю
В Ярославской области задержали чиновников Госжилнадзора
В Ярославле на платформе «Левцово» пропал 46-летний мужчина
Очередная ярославская пенсионерка перевела телефонным мошенникам 270 тысяч рублей
Почему ярославцы недовольны услугами банков, страховых компаний и микрофинансовых организаций
Ярославский шашист Иван Смурков стал победителем на первенстве мира
20-летний житель Ярославской области украл оставленный в подъезде велосипед
Пропавшего в Ярославле Влада Усманова нашли живым. Где он был
За сутки в Ростовском районе сгорели квартира и сарай: пострадала пожилая женщина
Константин Ивлев похвалил рыбинский ресторан и накормил горожан
Раздельный сбор мусора в Ярославле отобразили на карте
В Ярославле ресторан-дебаркадер пошел ко дну
В Ярославле хотят устроить голосование жителей по выбору мест установки новых детских городков
Романтика по-ярославски: рецидивист познакомился в интернете с девушкой, чтобы ограбить ее
В Ярославском лесу поймали закладчика со 100 граммами амфетамина
Ярославское ДТП с трамваем и иномаркой: пострадала 7-летняя девочка
В Ярославле молодой бомж украл из торгового центра 76 деревянных поддонов
В Ярославль идут первые заморозки