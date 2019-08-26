Костромичи полгода продавали поддельные перевязочные пакеты с истекшим сроком годности

В 2019 году костромские преступники в течение полугода продавали поддельные медицинские перевязочные пакеты. Они брали точно такие же пакеты с истекшим сроком годности и переупаковывали их. Медицинские изделия пользовались спросом по всей стране, а костромичи отправляли подделки через транспортные компании. Перевязочные пакеты не соответствовали требованиям ГОСТ.

– За период с февраля по август 2019 года фигурантами реализована фальсифицированная медицинская продукция на общую сумму около 500 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Костромской области.

По факту незаконного производства и сбыта фальсифицированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору было возбуждено уголовное дело.

В августе 2019 года правоохранители провели проверочную закупку и обыск. В подвалах, квартирах и машинах сотрудники Росгвардии изъяли документы, более 4 тысяч перевязочных пакетов с маркировками срока годности до 1980 года и почти 7 тысяч изделий марки «Ахтамар». Также полиция в ходе обыска обнаружила ноутбуки и телефоны.

– В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Идет расследование.