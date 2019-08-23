Жительница Костромы хотела сэкономить на ремонте и стала жертвой интернет-мошенников
Жительница Костромы зашла в интернет-магазин и увидела объявление о продаже стройматериалов по привлекательной цене.
Женщина договорилась с консультантами и решила не откладывать покупку в долгий ящик. В этот же момент она внесла предоплату на счет, который указали аферисты. Как только деньги списались, лжепродавцы отключили телефоны.
Сумма ущерба составила 85 тысяч рублей.
Костромичка поняла, что стала жертвой мошенников, и тут же обратилась в полицию.
Началась доследственная проверка.
– Оперативные сотрудники проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности автора объявления, а также получателя денежных средств, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.
ИСТОЧНИК KP.RU