2019-08-22T15:33:28+03:00
Общество

Пропавшая жительница Рыбинска оставила дома новорожденную дочь и написала мужу последнее смс

Волонтеры продолжают поиски, а следователи возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Жанна имеет два высших образования и занимается спортомЖанна имеет два высших образования и занимается спортомФото: СУ СКР по Ярославской области
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21 августа утром женщина ушла из квартиры, но уже вторые сутки не возвращается домой.

По факту исчезновения 40-летней Жанны Белой следователи Рыбинска возбудили уголовное дело.

На вид Жанне 35 лет, рост – 170 сантиметров, длинные светлые волосы, карие глаза, плотное телосложение. Была одета в черную футболку, черные брюки и черные кеды.

12 августа Жанна стала мамой. Долгожданной дочке сейчас всего 10 дней. У женщины никогда не было проблем с алкоголем и другими зависимостями. Она имеет два высших образования, занимается спортом. Родители Жанны живут в Москве.

К поиску молодой матери подключились волонтеры. Они просят рыбинских автовладельцев посмотреть записи с видеорегистраторов.

– Если вы проезжали по улице Софийской, Труда, Окружной 21 августа в районе 10.45 -12.00 часов, посмотрите записи за этот период. На ваш видеорегистратор могла попасть пропавшая Жанна, – сообщили в «ЯрСпасе». – Запись можно прислать в сообщения группы, либо связаться с нами по телефону горячей линии 89109640838.

Как сообщили 76.ру, последнее смс, которое отправила пропавшая своему мужу, выглядело так: «Простите, извините, берегите мою дочь».

– Информацию, которая может помочь в установлении местонахождения Жанны Белой, просим сообщить по телефону следственного отдела 8(4855) 28-12-81, или по телефону "02", – обратилась пресс-служба СУ СК России по Ярославской области к жителям региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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