Тактильная связь: пара дизайнеров создает утонченные украшения из остатков деревянного производства

Насте 23, Вадиму 27. Они снимают небольшую однушку на Пятерке в Ярославле. Там они живут и творят. Бухгалтер и менеджер по туризму оставили свои профессии, чтобы создавать удивительные деревянные украшения из остатков производства оконных рам и напольных покрытий.

- Мы начали изучать работу с деревом в 2017 году, - вспоминает Настя. – Через год мы переехали из Тутаева в Ярославль, чтобы создать свой проект. Мы хотели развиваться вместе с ним, начать новую жизнь.

träd: form

Идея работать именно с деревом появилась у Вадима. Молодой человек всегда хотел делать что-то своими руками, создавать что-то материальное, что понравится людям. А у дерева большой спектр возможностей. Ребята заказали материалы и стали делать простые брошки с рисунками, завели группу в соцсетях.

- Мы проработали так полгода. Делать прикольные картинки и значки нам быстро наскучило, потому что в них не было нас, - признается Настя.

На поиски своего индивидуального стиля ушло несколько месяцев. Продажи падали, а клиенты, привыкшие к незамысловатым изделиям, уходили…

träd: form

ОСКОЛКИ

В 2018 году случился прорыв.

- Мы показали полностью новых нас!

Пара выкупила деревянные обрезки, оставшиеся после других производств. Ребятам удалось найти такие породы как Венге, Амарант и Падук, стабилизированную древесину чёрного и изумрудного цветов. Идея подарить дереву второй шанс, при этом, используя только вторсырье, показалась самой ценной.

- Название нашего бренда "träd:form" переводится со шведского как "дерево: форма". Это простое название, олицетворяющее наши украшения, - говорит Настя. - В нашей концепции тесно соприкасаются понятия медленной моды и "умное" использование материалов. Мы ценим естественную красоту, простые формы и отражаем это в наших изделиях.

träd: form

Но деревянная геометрия пришлась по вкусу далеко не всем. Прежние клиенты, восхищенные цветными брошами почти сразу «отвалилась». Ребята начали искать «своих» людей, и очень скоро нашли. Минималистичные серьги и колье из натурального материала ручной работы попали в нужную целевую аудиторию. Теперь большинство заказов уходят в Москву, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Деревянные украшения носят девушки творческих, свободных профессий.

Дальше ребята перешли к более сложным, угловатым формам. Ассиметричные деревянные украшения полюбились тем, кто ищет смелые решения для самовыражения. Коллекцию назвали ОСКОЛКИ.

- Самой первой появилась коллекция BASIC с простыми формами и оттенками древесины, подходящими к повседневному образу. Для нас было важно, чтобы формы были без излишеств: круги, квадраты, капли. – рассказывает Настя.

Сейчас уже ребята создают свои третью, четвертую и пятую коллекции, где дерево будет сочетаться с металлом.

träd: form

Тактильная связь

- Самое любимое в работе с деревом - это видеть конечный результат своего труда. – говорит Вадим. Когда ты достаешь пыльные кусочки и преображаешь их в украшения, которые потом видишь на людях, на красивых фотографиях - это вызывает восторг и настоящее счастье.

С отдельным трепетом и любовью мастер подходит к финальному покрытию. Ребята принципиально не используют лак. Вместо него на украшения ложится масло на основе карнаубского воска. Он позволяет сохранить некую связь между "träd:form" и носителем изделия - человек ощущает материал так, каким его чувствовал мастер: тактильным и настоящим.

- Когда видишь готовое изделие, понимаешь, что весь этот долгий кропотливый путь от задумки, выпиливания и шлифовки пройден не зря, - говорит Вадим.

träd: form

Непосредственным созданием украшений занимается именно он. Настя занимается визуальной частью, ведением соцсетей и обработкой заказов. Дизайн они придумывают вместе

- träd:form остается совместной работой. Мы помогаем друг другу и всегда советуемся.

Процесс создания одного изделия состоит из множества этапов: сначала происходит грубый отрез дерева, которое потом превращается в небольшую заготовку. С нее снимаются грани. Далее происходит грубая шлифовка электроинструментом, а затем, самое кропотливое, аккуратная ручная шлифовка. На ночь будущее украшение оставляют на склейку фурнитуры, которая длится минимум 12 часов. Когда фурнитура сцепляется на 100%, изделие покрывают маслом, и оно несколько часов пропитывается. После этого украшение протирается хлопковой тканью.

- Наше дело так переплетено с жизнью, что подсчитать количество часов или дней, которое мы тратим на создание украшений – невозможно, признается Настя. - Мы можем работать сутки напролёт и засыпать под утро, и так же, взять отдых на пару дней для восстановления сил. Все зависит от загруженности и сроков выполнения.

träd: form

Глоток свежего воздуха

- Работа с инструментом не громче пылесоса, - говорит Настя. – Поэтому, у нас нет никаких проблем с соседями. Правда вот, наш пылесос уже не справляется с пылью, которая остается после производства.

Заказов с каждым месяцем становится больше, а, вместе с тем, становится меньше чистого воздуха там, где живут и трудятся Настя и Вадим. Это именно та причина, по которой träd:form ищет мастерскую. Для работы с деревом пара хочет снять отдельное помещение, где каждый инструмент будет на месте.

träd: form

А еще ребята усердно работают над своим сайтом. Он должен появиться в ближайшие месяцы.

Одновременно с этим, мастера планируют выйти в оффлайн, так что скоро познакомиться с деревянными украшениями можно будет познакомиться вживую.

-Мы безумно рады, что смогли вдохнуть новую жизнь в уже использованное дерево. – говорят ребята из träd: form. – Мы должны не только любить природу и пользоваться ее плодами, но и трепетно беречь окружающую среду.