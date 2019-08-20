Подросток-убийца услышит приговор: парень задушил 14-летнюю девочку ремнем генератора в Родниках

Трагедия произошла в Родниках Ивановской области в 2017 году. На пустыре обнаружили тело пропавшей 14-летней девочки со следами насильственной смерти. Труп ребенка был завален шифером. Вскоре нашли убийцу. Им оказался 16-летний приятель убитой. Расследование жуткого уголовного дела завершено.

В тот злополучный день, 13 июня, компания приятелей гуляла по Родникам. Город небольшой, все друг друга знают. Подростки употребляли спиртное. Когда уже стемнело, 16-летний парень вызвался проводить 14-летнюю подругу домой. Но до дома девушка так и не дошла…

Оказавшись на пустыре пьяный подросток спровоцировал ссору с девочкой. Он начал избивать ребенка, нанося удары по голове и телу. Когда она потеряла волю к сопротивлению, изверг подобрал выброшенный приводной ремень и задушил свою жертву. Чтобы скрыть преступление, убийца забрал телефон девушки, а ее тело прибросал шифером.

Когда девочка не пришла домой, семья забила тревогу. Подростка объявили в розыск, и через несколько дней поисковики сделали ужасную находку. А восстановив события роковой ночи, вышли на убийцу.

- В настоящее время заместителем прокурора Ивановской области утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

Долгое время убийца содержался в следственном изоляторе. Теперь он услышит приговор и понесет наказание за особо тяжкое преступление.