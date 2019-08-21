В Ярославской области скоро запустят мусородробительный комплекс для отходов от строительства и сноса зданий

Его работа позволит вовлекать во вторичный оборот мусор, образующийся на территории Ярославля и Ярославского района в результате строительства и сноса зданий. В региональном правительстве сообщили, что запустить комплекс планируют в начале сентября.

Сегодня, 21 августа, комиссия во главе с заместителем председателя правительства Ярославской области Романом Колесовым проверила готовность дробилки к работе.

Проект реализуется в рамках соглашения между правительством региона и министерством природных ресурсов РФ за счет субсидии из средств экосбора – неналоговой выплаты, вносимой производителями и импортерами товаров. Общая стоимость объекта – 52,5 миллиона рублей.

– Реализация проекта даст возможность не только сократить объем отходов, подлежащих захоронению. Полученным в результате переработки инертным материалом будут пересыпать поступающий на полигон мусор, снижая вероятность его возгорания и обеспечивая изоляцию от окружающей среды, – отметил Роман Колесов. – Создание этого комплекса предусмотрено реформированием региональной системы обращения с ТКО, которое ведется в рамках новой экологической политики.

Новый мусородробильный комплекс предназначен для уменьшения объемов размещаемых на полигоне отходов, переработки ТКО с целью получения вторичной продукции, которая будет использована для собственных нужд полигона или реализована сторонним потребителям.

Ежегодно в «Скоково» поступает 50 – 60 тысяч тонн строительных отходов и около 20 тысяч тонн крупногабаритных. Новый комплекс будет утилизировать до 60 тысяч тонн.

Модернизация полигона продолжается. Уже закуплено новое оборудование для радиационного контроля, приобретено пять единиц спецтехники, автомобильные весы с установкой на монолитном фундаменте, построены дороги, проведено ограждение территории.

– Работа ведется под постоянным контролем правительства Ярославской области, так как имеет большое значение для обеспечения экологической безопасности региона, – подчеркнул директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

КСТАТИ

Номинальная мощность дробилки – 20 кубометров бетона в час, максимальная – в два раза выше номинала. Принцип работы основан на сильном сжатии размельчаемого материала «щеками» – так называются рабочие поверхности агрегата. Одна из них неподвижна, вторая крепится на шатуне, благодаря которому совершает качающееся движение. Измельченные «щеками» отходы далее попадают на транспортер с магнитным сепаратором, где происходит отделение металла. Очищенное от него крошево поступает на виброгрохот, оснащенный системой сит и лотками под фракции разного размера, например, под щебень, каменную муку, фракционный песок. Из вторсырья планируют также производить песчаные материалы, щепу и резиновую крошку для изготовления безопасных покрытий спортивных и детских площадок.