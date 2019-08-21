2019-08-21T16:13:52+03:00
Общество

Жительница Ростова спасла маленького ребенка, оставленного в запертой машине на солнцепеке

Малыш мог получить тепловой удар или задушиться ремнем безопасности
Екатерина РЯБЦЕВА
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Родители не должны ни при каких обстоятельствах оставлять ребенка в машине в любую погодуРодители не должны ни при каких обстоятельствах оставлять ребенка в машине в любую погодуФото: Евгения ГУСЕВА
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21 августа в 10.15 утра жительница Ростова приехала вместе с братом к паспортному столу на Февральской улице. Родственники вышли из машины и случайно заметили, что в припаркованном рядом авто плачет ребенок.

– На вид ему месяца два, был пристегнут ремнем безопасности, – рассказала девушка.

Окна в машине закрыты, на улице вновь вернувшееся лето, а железная коробка стоит на самом солнцепеке. Плач малыша не был слышен, но было и так понятно, что маленькому человеку плохо.

– Ребенок интенсивно шевелился и съезжал в кресле, я очень испугалась что он задушится ремнем, – вспоминает неравнодушная жительница Ростова.

Она попыталась открыть дверь, но ничего не вышло. Тогда сестра отправила брата в здание искать родителей.

– Сама я закрыла солнце, чтобы не светило, и начала с ним разговаривать, стучать в окошко. Малыш начал улыбаться. Делала все, чтобы он не шевелился, и чтобы ремень не натянулся у шеи, – говорит девушка.

Далее подошли сотрудники полиции, которые находились недалеко от парковки. Они пытались связаться с сотрудниками ГИБДД, чтобы по регистрационным знакам найти хозяина машины. Чуть позже подошел еще один полицейский, который и открыл водительскую дверь.

– Мы сняли с ребенка ремень. Только потом появился папа. После этого я ушла.

Что было дальше, девушка не знает, но видела, что с безответственным родителем правоохранители начали беседу.

Вот такое обыкновенное чудо можно сделать, не оставаясь равнодушными к окружающим. А ведь могла случиться трагедия, если бы брат и сестра припарковались в другом месте или приехали чуть позже.

И сколько должно погибнуть детей, чтобы матери и отцы наконец-то усвоили: оставлять одного ребенка в машине очень опасно в любую погоду. А тем более на августовском солнцепеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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