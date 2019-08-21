2019-08-21T12:13:29+03:00
Здоровье

В Ярославской области детям с тяжелыми формами заболеваний помогают мобильные медицинские бригады

Число маленьких пациентов с запущенными болезнями снижается
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Мобильная бригада специалистов областной детской больницы посетила Угличский район.Мобильная бригада специалистов областной детской больницы посетила Угличский район.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Мобильная бригада специалистов областной детской больницы посетила Угличский район. На базе Головинской амбулатории медики провели осмотр 30 маленьких пациентов. У троих выявлены заболевания, требующие немедленного лечения, один ребенок получил направление на госпитализацию в Ярославле для дальнейшего хирургического вмешательства. Об этом сообщает Правительство региона.

– Наши медики практически круглогодично совершают выезды в отдаленные деревни и села региона, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – В составе бригад – от 5 до 13 врачей, в том числе специалисты ультразвуковой, функциональной диагностики, лаборанты, которые на месте проводят забор и исследование анализов. Сельских детей осматривают такие специалисты, как невролог, ортопед, нефролог, оториноларинголог, дерматовенеролог, гастроэнтеролог, гематолог, педиатр.

– В структуре выявляемых патологий на первом месте – заболевания органов дыхания, преимущественно за счет хронических болезней миндалин и аденоидов, на втором – заболевания костно-мышечной системы, на третьем – болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки, – сообщила главный врач областной детской больницы Марина Писарева.

Благодаря работе мобильных бригад, организованной региональным департаментом здравоохранения и фармации, в регионе снижается число детей с выявленными запущенными и тяжелыми формами заболеваний. Выездов с каждым годом становится больше: если в 2017 году их было 42, то в 2018-м – 48.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Рыбинске пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В Ярославле 25 августа ограничат движение по Володарской улице
В бане в Угличе нашли бомбу, готовую поразить все в радиусе нескольких сотен метров
Крутил педали, пока не дали: в Ярославле состоялся суд над бандой «инкассаторов» на велосипеде
В Ярославле обнаружено тело пропавшей два года назад девушки
Ярославские приставы арестовали в клинике офтальмологическое оборудование и линзы
Ярославский тест-драйв закончился краш-тестом на Ленинградском проспекте
Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru
Заработал 17 миллионов на больных: в Ярославле раскрыли крупную мошенническую схему
Ростов Великий снова трясет от подозрений в коррупции
В Рыбинском лесу нашли пропавших бабушку с 9-летним внуком
В Ярославской области поймали мерзких похитителей аккумуляторов
В рыбинском лесу пропал мужчина с усами и корзиной
Житель Иваново расплачивался в ярославских магазинах фальшивыми деньгами
Ярославец зарегистрировал в своей квартире целую толпу нелегалов
Ярославский градоначальник подарил городу два многофункциональных автомобиля
В Ярославле за миллиард рублей построят мост над железнодорожным переездом
Жалобы услышаны: во Фрунзенском районе проверят «ядовитый» воздух