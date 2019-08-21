В Ярославской области детям с тяжелыми формами заболеваний помогают мобильные медицинские бригады

Мобильная бригада специалистов областной детской больницы посетила Угличский район. На базе Головинской амбулатории медики провели осмотр 30 маленьких пациентов. У троих выявлены заболевания, требующие немедленного лечения, один ребенок получил направление на госпитализацию в Ярославле для дальнейшего хирургического вмешательства. Об этом сообщает Правительство региона.

– Наши медики практически круглогодично совершают выезды в отдаленные деревни и села региона, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – В составе бригад – от 5 до 13 врачей, в том числе специалисты ультразвуковой, функциональной диагностики, лаборанты, которые на месте проводят забор и исследование анализов. Сельских детей осматривают такие специалисты, как невролог, ортопед, нефролог, оториноларинголог, дерматовенеролог, гастроэнтеролог, гематолог, педиатр.

– В структуре выявляемых патологий на первом месте – заболевания органов дыхания, преимущественно за счет хронических болезней миндалин и аденоидов, на втором – заболевания костно-мышечной системы, на третьем – болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки, – сообщила главный врач областной детской больницы Марина Писарева.

Благодаря работе мобильных бригад, организованной региональным департаментом здравоохранения и фармации, в регионе снижается число детей с выявленными запущенными и тяжелыми формами заболеваний. Выездов с каждым годом становится больше: если в 2017 году их было 42, то в 2018-м – 48.