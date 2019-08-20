2019-08-20T19:24:17+03:00
Общество

Предпенсионеры могут бесплатно пройти профобучение по стандартами «WorldSkills»

Спектр предлагаемых компетенций весьма разнообразен
Мария СОКОЛОВА
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Спектр предлагаемых ярославским предпенсионерам компетенций весьма разнообразен.Спектр предлагаемых ярославским предпенсионерам компетенций весьма разнообразен.Фото: Правительство Ярославской области
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В рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Ярославской области органы исполнительной власти региона реализуют специальную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по международным стандартам «WorldSkills».

– Основным результатом должно стать развитие у обучающихся компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и мобильность на рынке труда, – отметила директор департамента государственной службы занятости населения Лаура Зудина. – Для нас важно, чтобы граждане предпенсионного возраста могли продолжать работать как на прежних, так и на новых местах. Программа ориентирована на женщин 1964 – 1968 годов рождения и мужчин 1959 – 1963 годов рождения. В сентябре двери для них откроют 10 колледжей Ярославля, Углича, Рыбинска и Рыбинского района.

Спектр предлагаемых к освоению компетенций: веб-дизайн, графический дизайн, сухое строительство и штукатурные работы, физическая культура, спорт и фитнес, туризм, программные решения для бизнеса, ландшафтный дизайн, сварочные технологии, технологии моды, поварское дело, дошкольное воспитание и многое другое.

К примеру, в Рыбинском лесотехническом колледже приглашают освоить компетенцию «Ландшафтный дизайн». Специалисты этого профиля умеют профессионально проектировать и оформлять земельные участки, создавать частные и общественные сады, парки, спортивные и городские площади, места отдыха, игровые площадки и другие зеленые зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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