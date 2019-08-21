2019-08-20T18:12:28+03:00
Иваново

В Иванове отец с 18-летним сыном избили, заперли в подвале и обокрали пенсионера

Пятеро налетчиков ворвались в чужой дом среди ночи
Поделиться:
Пока удалось задержать не всех членов бандыПока удалось задержать не всех членов бандыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Дерзкое преступление произошло в Приволжском районе Ивановской области. Среди ночи в дом 82-летнего пенсионера ворвались пятеро незнакомцев. Они выставили окно, разбудили спящего хозяина дома и стали требовать от него деньги.

Пожилой мужчина испугался и отдал все свои сбережения. Преступники забрали 18 тысяч рублей и старинные иконы, избили пенсионера и сбросили его в подвал, где заперли, чтобы он не смог позвать на помощь.

Когда о случившемся узнала дочь потерпевшего, она обратилась в полицию. Вскоре преступников установили. Они оказались жителями Кинешемского района. Двое из них – 42-летний мужчина и его 18-летний сын арестованы и помещены в следственный изолятор.

Полиция ищет остальных членов банды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ярославский градоначальник подарил городу два многофункциональных автомобиля
В Ярославле за миллиард рублей построят мост над железнодорожным переездом
Жалобы услышаны: во Фрунзенском районе проверят «ядовитый» воздух
В Ярославской области потеплеет до +26 градусов
Двое петербуржцев сбывали фальшивые деньги в Угличе и Рыбинске
В Ярославле автолюбители закрашивают камеры ГИБДД краской
Прибирались на даче и попали в больницу: в Рыбинске вспыхнула мышиная лихорадка
Ярославский овечий сыр отмечен наградами престижного конкурса
Морда разбита, иномарка на крыше: у двоих ярославцев не задалось утро
В Ярославской области вор-домушник украл у мужчины сумку с деньгами
Ярославец разбил окно в кафе и украл с кухни бытовую технику
Лжесотрудники банков снова в деле: ярославец лишился 100 тысяч рублей
В Ярославле мать двоих детей воровала одежду и косметику и отправилась в колонию-поселение
В Переславле пьяный мужчина угнал иномарку и перевернулся на ней в кювет
В Ярославле на перекрестке Толбухина и Богдановича перевернулась машина
За выходные в Ярославле выявили 43 водителей в состоянии опьянения
Для школьников Ярославской области закупили 300 тысяч новых учебников
В Угличе автомобилист провалился в гигантскую яму и бросил в ней машину
Мостику в Карякинском парке Рыбинска вернут исторический внешний вид
В Ярославской области ребенок выпал из окна: пьяная мать оставила спящего сына и пошла за алкоголем
Новый худрук Волковского театра встретился с труппой и губернатором
Мэр Рыбинска поручил провести расследование по березовой роще
5000 человек посетили площадку «Ярпива» во время фестиваля «Пир на Волге»