В Иванове отец с 18-летним сыном избили, заперли в подвале и обокрали пенсионера

Дерзкое преступление произошло в Приволжском районе Ивановской области. Среди ночи в дом 82-летнего пенсионера ворвались пятеро незнакомцев. Они выставили окно, разбудили спящего хозяина дома и стали требовать от него деньги.

Пожилой мужчина испугался и отдал все свои сбережения. Преступники забрали 18 тысяч рублей и старинные иконы, избили пенсионера и сбросили его в подвал, где заперли, чтобы он не смог позвать на помощь.

Когда о случившемся узнала дочь потерпевшего, она обратилась в полицию. Вскоре преступников установили. Они оказались жителями Кинешемского района. Двое из них – 42-летний мужчина и его 18-летний сын арестованы и помещены в следственный изолятор.

Полиция ищет остальных членов банды.