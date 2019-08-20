2019-08-20T17:27:53+03:00
Кострома

Кричала и звала на помощь: костромские подростки спасли девочку от отчима-тирана

Сотрудники УМВД наградили Анну Чигареву и ее брата Данила
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ребята вывели пострадавшую на улицу, а прибывшие правоохранители доставили костромича в полициюРебята вывели пострадавшую на улицу, а прибывшие правоохранители доставили костромича в полициюФото: УМВД по Костромской области
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28 июля школьники гуляли во дворе дома на центральной улице Костромы. Вдруг они услышали страшные крики и угрозы: детский голос звал на помощь.

Одна из девочек, Алина Чигарева, не растерялась, позвонила в полицию и позвала на помощь своего старшего брата. Подростки забрались в открытое окно квартиры, где мужчина избивал 13-летнюю девочку. Увидев ребят, он перестал это делать. Ребята вывели пострадавшую на улицу, а прибывшие правоохранители доставили костромича в полицию.

Оказалось, что он является отчимом девочки.

– В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством», – сообщили в ведомстве.

Анну Чигареву и ее брата Данила, а также их родителей наградили благодарственными письмами и подарками от имени УМВД России по городу Костромы.

Сами ребята не считают, что сделали что-то особенное и уверены, что на их месте так поступил бы каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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