Кричала и звала на помощь: костромские подростки спасли девочку от отчима-тирана
28 июля школьники гуляли во дворе дома на центральной улице Костромы. Вдруг они услышали страшные крики и угрозы: детский голос звал на помощь.
Одна из девочек, Алина Чигарева, не растерялась, позвонила в полицию и позвала на помощь своего старшего брата. Подростки забрались в открытое окно квартиры, где мужчина избивал 13-летнюю девочку. Увидев ребят, он перестал это делать. Ребята вывели пострадавшую на улицу, а прибывшие правоохранители доставили костромича в полицию.
Оказалось, что он является отчимом девочки.
– В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством», – сообщили в ведомстве.
Анну Чигареву и ее брата Данила, а также их родителей наградили благодарственными письмами и подарками от имени УМВД России по городу Костромы.
Сами ребята не считают, что сделали что-то особенное и уверены, что на их месте так поступил бы каждый.
ИСТОЧНИК KP.RU