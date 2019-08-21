Жители решают сами, чьи услуги им нужны

Продолжается борьба жителей Дзержинского района Ярославля c ЯрОблЕИРЦ и компанией «Безопасный город», которые лишили их права самим определять и контролировать, какая компания будет обслуживать домофоны в их доме. Людей возмутила ситуация, когда в единую квитанцию ЖКХ вставили платеж за домофон в пользу организации, про которую никто из жильцов ничего не слышал.

Позиция ЯрОблЕИРЦ

После неоднократных жалоб генеральный директор ЯрОблЕИРЦ Александр Белов успокоил встревоженных людей: оплату в таких случаях можно не производить. «…Обращаем внимание жителей Дзержинского района: оплата должна быть произведена той компании, которая занимается обслуживанием домофонного хозяйства в вашем доме. Если в полученной квитанции от АО «ЯрОбл ЕИРЦ» указаны неверные данные, оплату можно не производить», - прокомментировал он телеканалу «Первый Ярославский».

Возможно, в ЯрОблЕИРЦ сами осознали свою «оплошность», возможно, решающую роль сыграло колоссальное давление со стороны жителей.

На 19 августа 2019 годабыло отправлено уже порядка 930 заявлений от жителей Дзержинского района о незаконности действий ЯрОблЕИРЦ.

А что на деле?

Слова Александра Белова не остаются только словами. Услуга «Домофон» удаляется из платежных квитанций. Так, в начале августа она была во всех квитанциях жителей домов, которые обслуживает в Брагине Управдом Дзержинского района. При этом, если на 19 августа зайти в свой личный кабинет на сайте ЯрОблЕИРЦ, этой услуги там уже может не оказаться. После разбирательства ее постепенно удаляют по всему фонду.

Кроме того, после многочисленных жалоб со стороны жителей на законность платежа за домофон по единой квитанции ее перестали принимать к оплате в отделениях Почты России и Сбербанка. И это логично, потому что за эту услугу платежи ужа давно принимаются в пользу законных домофонных компаний, которые работают на основании прямых договоров с жителями.

ВАЖНО!

На настоящий момент итогом борьбы стали следующие решения:

ЯрОблЕИРЦ убирает все платежи за домофон из единых квитанций.

Удалят платежи и по тем домам, которые уже обслуживаются законными домофонными компаниями, и по домам, где вообще не стояло домофонов, но, судя по выставленным квитанциям, кто-то их в июле самозабвенно виртуально «обслуживал».

Таким образом, систему единых платежей снова приведут в соответствие с законом. За домофон жители, как и раньше, будут оплачивать по прямым квитанциям своим законным домофонным компаниям.

Жители Брагина надеются, что ЯрОблЕИРЦ и вправду одумался и уберет незаконные начисления из всех единых квитанций не только на словах. Они с нетерпением ждут платежек за август.