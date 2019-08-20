В Иванове двое студентов украли золото, пару ружей и… радиатор от «шестерки»

Двое студентов ивановского колледжа пошли на дело и не смогли вовремя остановиться. Парни вытащили радиатор охлаждения и домкрат из старенькой «шестерки» в Советском районе, и понеслось…

Парни проникли в чужой дом, выбили дверь, взломали сейф, вытащили оттуда газовый пистолет с патронами, золото и крестик. Это еще не все. Студенты вынесли бензопилу, болгарку, дрель и зарядку для аккумуляторов. Потом они взломали оружейный сейф и сперли охотничий карабин, двустволку и боеприпасы. В общей сложности парни украли больше чем на сто тысяч.

Все это произошло еще в апреле, а сегодня молодые преступники услышали приговор. Ближайшие пять с половиной лет они проведут за решеткой, в колонии строгого режима.