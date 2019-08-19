В Костромской области закопали в землю трехметровый памятник Ленину

Неординарный случай произошел в городе Мантурово Костромской области. Местные жители рассказывают, что здесь снесли и закопали в землю памятник Ленину.

Постамент с трехметровым Ильичем – наследие советского времени. Он стоял рядом с местным трактороремонтным заводом. В доперестроечные годы вокруг был разбит сквер. По традиции, у памятника школьников принимали в пионеры, проходили торжественные митинги. А когда пришел капитализм, завод перешел из государственной собственности в частные руки. И в какой-то момент территорию с Лениным огородили забором. Но Ильич продолжал философски глядеть из-за него на город. И вдруг исчез.

- Произошло это еще в начале июля. Ко мне обратились местные жители с жалобой на то, что памятник снесли и закопали в землю. Сначала я даже не поверил в это. Но на днях съездил на место и убедился во всем сам, - рассказал депутат Костромской областной Думы от партии КПРФ Вячеслав Головников. – Такое кощунственное отношение к нашей истории поражает!

Многие жители Мантурово тоже считают произошедшее вандализмом.

- Мы ухаживали за памятником, прибирались на территории вокруг него, каждое лето траву окашивали. И в прошлом году так было. На памятнике трещина была, так мы ее заделали, - рассказала одна из бывших сотрудниц предприятия.

Головников говорит, что некоторое время назад он лично разговаривал с предпринимателем, который ведет бизнес на этой земле, и предлагал ему передать или даже продать памятник местным коммунистам, но тот отказался.

Сейчас от памятника остался один постамент. Фото: со странички Вячеслава Головникова в Facebook.

Впрочем, среди жителей Мантурово нашлись и те, кто считает, что скандал с исчезновением Ленина, раздувают зря.

- Кругом разруха, а они о памятнике вспомнили. Даже посмотрев на постамент, можно сделать выводы, что состояние его печальное. Что еще можно было ожидать? Возможно, он вообще сам упал, - пишут в соцсетях, а Головникова, который поднял шум по поводу этой ситуации, обвиняют в самопиаре.

Связаться с бизнесменом, которого винят в сносе Ленина, чтобы узнать лично у него, что произошло, нам не удалось. А его работники говорить на тему Ильича категорически отказываются.

Сейчас в ситуации разбирается местная администрация. Но, похоже, претензий по поводу сноса памятника у чиновников не будет.

- По предварительной информации, памятник на балансе у комитета по муниципальному имуществу не состоял, в реестр памятников культурного и исторического наследия не входил, - рассказали нам в администрации Мантурово.

Территория, на которой стоял памятник, вроде бы, относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Но это власти еще перепроверяют.

Между тем, Вячеслав Головников написал заявления в прокуратуру, полицию и следственный комитет в надежде, что хотя бы они привлекут причастных к уничтожению памятника к ответственности.