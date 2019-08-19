Пройдет 10 лет, и селфи лишат вас самого главного

Недавно мой второй пилот Ирка сказала, что мы совсем не фотографируемся в полный рост. Мы, в смысле мы все. Пройдет лет десять, и любители селфи не смогут показать детям, в каких кроссовках ходили в то самое время, когда все было лучше.

Вместо селфи-палок используйте руки прохожихФото: Роман РЫЖИКОВ

Фото вытянутой руки лишает нас того, что есть в альбомах родителей. Когда шуршишь целлофаном этих страниц, оказываешься в контексте той самой поездки, дня рождения, свадьбы или выпускного. Ты не "смахиваешь" воспоминания, а бережно переворачиваешь одно за другим, держа за уголок, чтобы не оставить отпечатков.

Фотографируйте друг другаФото: Роман РЫЖИКОВ

Но, наверное, самое большое отличие между пленкой и снимком на фантастическую тройную камеру в том, что эти карточки мы делаем для себя и на всю жизнь. Вы когда-нибудь видели, чтобы, когда место в альбоме кончается, его хозяин начал выбрасывать нелюбимые или "случайные" кадры?

И места, в которые хочется вернутьсяФото: Роман РЫЖИКОВ

В каждую свою поездку мы берем мыльницу, а теперь еще и просим сфотографировать нас случайных прохожих. Уверен, лет через 30 мы будем выглядеть примерно также молодо и красиво, как сейчас... Но на всякий случай очень хочется задокументировать нашу юность в полный рост.