2019-08-16T18:13:06+03:00
Иваново

На выходных в Иванове будут ловить пьяных водителей

Мероприятия пройдут по всему региону
Роман РЫЖИКОВ
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Выпил - за руль не садисьВыпил - за руль не садисьФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Ивановской области в грядущие выходные будут ловить нетрезвых водителей. Массовые проверки и рейды пройдут в Южском, Кинешемском и Комсомольском районах. Инспекторы будут останавливать автомобилистов, чтобы выявить пьяных за рулем и предотвратить возможные ДТП с их участием.

Такие же мероприятия пройдут и в остальных муниципальных районах, в том числе и в областном центре.

- Управление ГИБДД УМВД России по Ивановской области призывает автолюбителей быть сознательными и не преступать закон. В случае употребления алкоголя, пользоваться услугами службы такси. – обращаются к автомобилистам в ведомстве.

Жителям региона правоохранители напоминают, что они могут сообщить о нарушениях по телефонам: телефону 8 (4932) 32-50-38 или оставляйте сообщение в мобильном приложении Viber на номер +7-906 – 512 – 98 – 67.

ИСТОЧНИК KP.RU

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