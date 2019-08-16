Перспектива для города - «Сердце Ярославля»

Новый жилой комплекс «Сердце Ярославля» появится на месте троллейбусного депо на Городском валу. Возводить его будет зарегистрированное в Ярославле ООО «Специализированный Застройщик Перспектива», которое представляет у нас одного из крупнейших федеральных девелоперов – компанию «Тройка РЭД».

Презентацию проекта для журналистов провели представитель «Тройки РЭД» Сергей Патрикеев, заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев, руководитель «ЯрГорЭлектроТранса» Ильхам Худиев и архитектор Илья Ивлев из известного московского архитектурного бюро «Остоженка», разработавшего проект жилого комплекса.

Ярославль получит жилье для очередников и деньги на общественный транспорт

- С точки зрения градостроительной деятельности на территории Ярославля, этот проект – особенный, уникальный и перспективный, - отмечает заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев. – Он соответствует новым требованиям, которые мы предъявляем к застройщикам. Так, в полном объеме будет выполнено благоустройство – озеленение, организация паковочных карманов, подъездных путей. Но самое главное – в рамках инвестиционного соглашения, которое было подписано в июне, застройщик выделит городу порядка 1600 кв.м. жилья. У нас много очередников, в том числе многодетных и малоимущих семей, и мы очень надеемся, что реализация проекта «Сердце Ярославля позволит сократить эту очередь, сдвинуть вопрос с «мертвой точки».

- Инвестиционное соглашение содержит также позиции по инвестированию застройщиком нашего предприятия «ЯрГорЭлектроТранс». Речь идет о проектировании и строительстве новой подстанции и обновлении подвижного состава, - продолжает Ринат Бадаев. – Кроме того, при строительстве жилых комплексов мы учитываем потребности населения в социальных объектах. В данном случае застройщик обязался разработать и передать нам проектно-сметную документацию для строительства школы на 500 мест.

Новые троллейбусы, новые маршруты

- Инвестпроект, связанный со строительством ЖК «Сердце Ярославля», позволит нам решить давно накопившиеся проблемы в части модернизации энергохозяйства и обновления парка троллейбусов, - говорит руководитель «ЯрГорЭлектроТранса» Ильхам Худиев . – Отмечу, что новое оборудование и новые машины всегда потребляют меньше электроэнергии (в ситуации с новыми троллейбусами речь может идти о 40% экономии!) и реже ломаются. Это позволит нам работать гораздо более эффективно, обеспечивая более комфортные условия как для пассажиров, так и для наших водителей.

Троллейбусное депо планируется до конца этого года перевести на площадку трамвайного депо на Ленинградский проспект, 37. Только после этого застройщик сможет приступить к работам на освобожденном за счет его инвестиций участке.

- Модернизация двух существующих и строительство новой тяговой подстанции в рамках этого инвестпроекта позволит нам в следующем году развивать троллейбусное сообщение, отмечает Худиев. – В сочетании с продолжением строительства и расширения Ленинградского проспекта по программе «Безопасные и качественные дороги», мы сможем продлить до 15-го микрорайона маршруты № 7 и 8. Приобретение как минимум 10 новых троллейбусов (а мы постараемся купить больше) позволит нам уже в этом году возродить забытый, но нужный горожанам 2-й маршрут – от проспекта Дзержинского до Ярославля-Главного и обратно.

Презентацию проекта для журналистов провели представитель «Тройки РЭД» Сергей Патрикеев, заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев, руководитель «ЯрГорЭлектроТранса» Ильхам Худиев и архитектор Илья Ивлев

Что им стоит дом построить

- Жилой комплекс «Сердце Ярославля» - это два жилых дома переменной этажности от 7 до 11 этажей и подземный паркинг во внутреннем дворе. Мы планируем начать строительство первого дома в следующем году и сдать его в 2021-м, а затем также за год построить второй дом, – рассказывает представитель компании «Тройка РЭД» и ООО «Специализированный Застройщик Перспектива» Сергей Патрикеев. – Планируемая к продаже площадь составит примерно 45 тысяч кв.м. Общий объем инвестиций в проект – около 2,5 млрд. рублей. Из них 400 млн. рублей – наши собственные средства, а остальное – кредит Сбербанка, который мы погасим за счет продажи построенной недвижимости. Сбербанк для нас – традиционный стратегический партнер по всем проектам в России. Деньги покупателей будут поступать в Сбербанк на эскроу-счета, доступ к ним мы сможем получить только после окончания строительства и ввода домов в эксплуатацию.

Сергей Патрикеев отмечает, что в рамках инвестиционного соглашения г. Ярославль и «ЯрГорЭлектроТранс» получат от застройщика 230 млн. рублей. Кроме того, городу будут переданы 3,6 процента от построенной жилплощади. Он также подчеркивает, что «Перспектива», зарегистрированная в Ярославле, планирует привлекать к выполнению работ ярославских подрядчиков, что даст городу дополнительные рабочие места и поступления в бюджет.

Красиво и удобно

- Переменная этажность жилого комплекса обусловлена тем, что окружающие здания построены в разное время, в разных стилях и имеют различную этажность, - объясняет особенности облика ЖК архитектор Илья Ивлев из бюро «Остоженка». – Мы постарались найти такое решение, которое позволяет «Сердцу Ярославля» не только вписаться в эту среду, но и даже связать ее воедино.

Архитектор отмечает, что планируемый к застройке участок имеет почти квадратную форму, поэтому было принято решение использовать принцип периметральной застройки, когда здания располагаются по всему периметру границ межмагистральной территории. Безусловным плюсом от этого для жителей станет наличие тихого внутреннего двора, отделенного стенами домов от автодорог. При этом входы в подъезды находятся внутри ЖК, а наружу будут выходить двери кафе и магазинов, которые расположатся в части помещений 1-го этажа.

- Особое внимание мы всегда уделяем общественным пространствам, - говорит Илья Ивлев. – Внутренняя территория «Сердца Ярославля» будет закрыта для проезда автомобилей (кроме специального транспорта – скорой помощи, полиции, аварийных служб), что позволит жителям спокойно отдыхать и не волноваться за своих детей, гуляющих во дворе. Двор и подъезды благоустроены. В частности, во дворе будут расположены детские городки и спортивные площадки для всех возрастных групп, а входы в подъезды не будут иметь лестниц, что особенно удобно для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. Одним словом, «Сердце Ярославля» станет образцом доступной и комфортной среды.