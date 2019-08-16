В Костроме, столкнувшуюся с фурой легковушку разорвало пополам

Страшное ДТП произошло в Костромской области 15 августа. В Галичском районе «пятнашку» разорвало от удара об грузовик.

- Водитель автомобиля ВАЗ-2115, ехавший в сторону Галича, проигнорировав запрещающий знак, начал обгон двигавшегося впереди грузового автомобиля ЗИЛ. Выехав на встречную полосу движения, легковой автомобиль почти лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Мерседес», - сообщили в ГИБДД по Костромской области.

От удара легковушка развалилась на две части. Зад машины унесло в канаву, а перед остался на трассе. На месте происшествия погиб 21-летний парень, который был за рулем. В машине также находился 16-летний пассажир. Подростка с травмами увезли в больницу.

- Я сейчас в больнице. Все помню. Мы ехали с большой скоростью, впереди была грузовая машина, врезались бы в нее. По инерции выехал на встречку, а там фура, - написал в соцсетях пострадавший.

Сейчас Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах произошедшего.