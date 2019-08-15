2019-08-15T18:23:24+03:00
Кострома

В МЧС назвали районы Костромской области, где чаще всего теряются грибники

Специалисты дали советы, как не сгинуть в лесу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В МЧС назвали районы Костромской области, где чаще всего теряются грибники.В МЧС назвали районы Костромской области, где чаще всего теряются грибники.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В МЧС назвали районы Костромской области, где чаще всего теряются грибники. Это Сусанинский, Красносельский, Судиславский, Костромской и Буйский районы.

- С начала лета спасатели ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» Костромской области, сотрудники пожарно-спасательных подразделений и добровольцы 42 раза выезжали на поиски людей, заблудившихся в лесу. В настоящее время продолжаются поиски 84-летнего грибника в Мантуровском районе, - сообщили в пресс-службе МЧС по Костромской области.

Специалисты порекомендовали всем любителям тихой охоты, по возможности, не ходить в лес в одиночку, изучить основные правила ориентирования в лесу, сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, надеть удобную, непромокаемую одежду и обувь, взять с собой компас, заряженный мобильный телефон, воду, лекарства, нож, спички и свисток.

Также перед тем, как углубиться в лес, запомните с какой стороны расположено солнце (если оно справа, то при выходе из леса нужно, чтобы оно оказалось слева). При задержке в лесу свыше часа из-за вращения Земли солнце кажется сместившимся вправо. Поэтому, выходя из леса по солнцу, дополнительно отклонитесь влево на 15 градусов за каждый час пребывания в лесу.

Если заблудились, наберите телефон службы спасения 101 или 112 и сообщите, из какого населенного пункта и какого района вошли в лес, опишите что видите по сторонам. Важными ориентирами для выхода к людям будут линии электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него. Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению – он всегда приведет к людям. Прислушивайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки – за 2-3 км, идущий поезд – за 10 км, идите на этот звук. Не следует выбираться из лесу ночью: начинает темнеть – лучше займитесь обустройством места для ночлега. Для этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов. Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо, — повесьте на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, обломайте ветки, чтобы привлечь внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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