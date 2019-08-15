2019-08-15T17:05:11+03:00
Иваново

Екарный бабай, вот это свадьба! Дальнобойщик привез молодую жену в ЗАГС на украшенном тягаче

В Ивановской области жених с невестой приехали в ЗАГС на тягачах
Роман РЫЖИКОВ
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Кортеж из огромных грузовиков покорил соцсетиКортеж из огромных грузовиков покорил соцсети
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В Ивановской области 9 августа состоялась свадьба, моментально ставшая хитом в соцсетях. Представьте удивление сотрудников вичугского ЗАГСа, когда перед их окнами остановился кортеж из… тягачей! Так знаменательное событие в своей жизни решил отметить местный дальнобойщик, подобающе украсив огромные машины. Ролик выложили в сеть, где он набирает тысячи лайков и сотни тысяч просмотров.

Вы когда-нибудь забирались в кабину тягача? Если да, наверняка, вы знаете, насколько это может быть неудобно. А вот Юлия Гусарова смогла это сделать с первого раза, еще и в свадебном платье!

- Я узнала о тягачах за день до свадьбы! – рассказала молодая жена КП-Ярославль. – Я в первый раз забиралась в кабину, а это и без платья-то нелегко!

С мужем Юля уже восемь лет. Ему 36, работает водителем в Москве, хотя сам, как и девушка, родом из Вичуги. Ему-то и принадлежала идея необычного кортежа.

- Отличная и оригинальная свадьба! – пишут незнакомые молодоженам в социальных сетях. - В нашем городе это впервые! Молодцы ребята!

Кроме тягачей гостей катали на трех джипах и микроавтобусе, но, конечно, все внимание к себе приковали грузовики.

Среди пользователей интернета, в основном, положительные отзывы, а на негатив пара не обращает внимания. Есть и те, кто утверждает, что видел и не одну такую свадьбу.

- Главное, чтобы танкисты не женились. – шутят пользователи.

Ну а мы желаем молодоженам счастья!

Свадьба дальнобойщика из Вичуги покорила рунет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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