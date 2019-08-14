2019-08-14T20:58:54+03:00
Звезды

«Преображение» - полная программа ярославского фестиваля искусств

Мероприятие будет проходить в городе с 16 по 19 августа
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
В этот раз главной площадкой для проведения фестиваля станет Ярославский музей-заповедник.В этот раз главной площадкой для проведения фестиваля станет Ярославский музей-заповедник.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославле с 16 по 19 августа будет проходить фестиваль искусств «Преображение». Мероприятие проводится в Ярославле уже 17 год подряд. В этот раз главной площадкой для проведения фестиваля станет Ярославский музей-заповедник.

Нынешний фестиваль носит особенный характер. Организаторы учли, что 2019 год проходит под эгидой театра. В связи с этим в первый фестивальный день был включен музыкально-драматический спектакль «Гамлет Story».

Главным событием фестиваля станет музейный проект «Собинов forever», который посвящен знаменитому на весь мир ярославскому музыканту и артисту серебряного века Леониду Собинову.

Помимо этого, гости фестиваля традиционно смогут побывать в сказочном городе под названием «Яблокославль», кстати, в этом году он будет средневековым. В программе присутствуют и колокольные концерты.

В соборе Казанской иконы Божией Матери состоится выступление филармонической хоровой капеллы «Ярославия», а в храме Ильи Пророка гости смогут послушать концерт Московского хорового ансамбля духовной музыки «Благовест». Помимо этого, в рамках фестиваля гости смогут насладиться оперой Мусоргского «Борис Годунов».

Завершением фестиваля станет один из главных христианских праздников – Преображение Господне. В этот день в Спасо-Преображенском соборе пройдет праздничная литургия, а торжественное закрытие фестиваля пройдет в концертном зале имени Собинова.

Полная программа фестиваля искусств «Преображение»

16 августа, пятница

17.00

- колокольный концерт в Ярославском музее-заповеднике

18.30

- торжественное открытие фестиваля в концертном зале имени Собинова

- монументальное хоровое сочинение «Реквием» Осипа Козловского

21.00

- музыкально-драматический спектакль «Гамлет Story» в Ярославском музее-заповеднике

17 августа, суббота

11.00

- мастер-классы по колокольным звонам в Ярославском музее-заповеднике

12.00

- колокольные концерты в Ярославском музее-заповеднике

13.00

- концерт «Под Твою милость прибегаем» филармонической хоровой капеллы «Ярославия» в Соборе Казанской иконы Божией Матери

17.00

- колокольные концерты в Ярославском музее-заповеднике

18.00

- мастер-классы по колокольным звонам в Ярославском музее-заповеднике

19.00

- театральная прогулка «Собинов theater» с народным артистом России Валерием Кирилловым в государственном академическом театре имени Волкова

21.00

- опера «Борис Годунов» в Ярославском музее-заповеднике

18 августа, воскресенье

11.00

- мастер-классы по колокольным звонам в Ярославском музее-заповеднике

12.00

- колокольный концерт в Ярославском музее-заповеднике

13.00 – 17.00

- семейный праздник «Средневековый город Яблокославль» в Ярославском музее-заповеднике

16.00

- духовные песнопения «Музыкальная летопись России» композиторов Московской Синодальной Школы и современных композиторов в церкви Ильи Пророка 17.00

- колокольный концерт в Ярославском музее-заповеднике

20.00

- проект «Собинов forever»

- имерсивное действо

- парад теноров

19 августа, понедельник

9.00

- литургия, чин освящения плодов в Ярославском музее-заповеднике

12.00

- колокольный концерт в Ярославском музее-заповеднике

18.30

- закрытие фестиваля «Преображение» в Концертном зале имени Собинова

- произведение «Девять шагов к Преображению» Э. Артемьева в исполнении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра, Московского государственного академического хора и дирижера Мурада Аннамамедова

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Любовь Казарновская - "Комсомолке": "У гримерки Доминго дежурили артистки, а его мудрая жена смотрела на это с улыбкой"
Оперная певица, которая неоднократно выступала с великим тенором, своими глазами видела, как женщины боролись за его внимание [эксклюзив kp.ru]
«Женщины сами мечтали попасть на сцену через его постель»: оперная певица высмеяла обвинение Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах
Маквала Касрашвили рассказала «КП» о встречах с великим тенором и его влюбленности в Елену Образцову [эксклюзив kp.ru]
Собачья верность: Александр Домогаров-младший снимает фильм об овчарке, два года ждавшей хозяина в аэропорту
Мы побывали на съемках фильма «Пальма» - о щемящей истории овчарки, которая прождала хозяина в аэропорту два года. Сюжет взят из нашумевшей заметки «Комсомольской правды» за 1976 год
Новости 24
«Шинник» смог взломать оборону «Енисея», но не смог забить
В Ярославле отключили газ в доме за долг в 149 тысяч рублей
Грузовик вдребезги, водитель скончался: кошмар на трассе в Ярославской области
В Рыбинске в парке на Черняховского поставят новый фонтан
В Ярославской области восстановили движение по двум размытым дорогам
В Ярославле троллейбусное депо хотят перенести в Дзержинский район
Ярославец заплатил уголовный штраф в 2 миллиона рублей за взятку педагогу
Таджикский студент подделал водительское удостоверение, чтобы ездить по Ярославлю
Житель Ярославской области окажется в колонии строгого режима за взятку гаишнику
В больнице Ярославской области пациент задушил соседа по палате
За тележку алкоголя двум ярославцам грозит до 20 лет тюрьмы
Ярославский актер задолжал по кредиту и мог лишиться заграничных поездок
Возбуждено уголовное дело: следователи просят помощи в поисках 35-летнего ярославца
Ярославский «километр ада» показали по BBC
Три молодых парня пострадали в аварии в Ярославской области
В Ярославской области началась рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов
Под Ярославлем столкнулись две фуры: водитель «МАНа» скончался в больнице
Мэр Волков решает, когда провести День города Ярославля в 2020 году: в мае или в сентябре
В Рыбинске на отремонтированной дороге просел асфальт
В Ярославле пропал мужчина с татуировками масок и цветным солнышком на плече
В ярославском парке «Нефтяник» скоро появится ливневая канализация
Ярославец убил на охоте другого охотника, приняв его за волка
В Ярославской области выезд из деревни завалили кучами песка
Помочился, разбил окно и ушел: в Тутаеве хулиган довел бабушку до слез