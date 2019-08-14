«Преображение» - полная программа ярославского фестиваля искусств
В Ярославле с 16 по 19 августа будет проходить фестиваль искусств «Преображение». Мероприятие проводится в Ярославле уже 17 год подряд. В этот раз главной площадкой для проведения фестиваля станет Ярославский музей-заповедник.
Нынешний фестиваль носит особенный характер. Организаторы учли, что 2019 год проходит под эгидой театра. В связи с этим в первый фестивальный день был включен музыкально-драматический спектакль «Гамлет Story».
Главным событием фестиваля станет музейный проект «Собинов forever», который посвящен знаменитому на весь мир ярославскому музыканту и артисту серебряного века Леониду Собинову.
Помимо этого, гости фестиваля традиционно смогут побывать в сказочном городе под названием «Яблокославль», кстати, в этом году он будет средневековым. В программе присутствуют и колокольные концерты.
В соборе Казанской иконы Божией Матери состоится выступление филармонической хоровой капеллы «Ярославия», а в храме Ильи Пророка гости смогут послушать концерт Московского хорового ансамбля духовной музыки «Благовест». Помимо этого, в рамках фестиваля гости смогут насладиться оперой Мусоргского «Борис Годунов».
Завершением фестиваля станет один из главных христианских праздников – Преображение Господне. В этот день в Спасо-Преображенском соборе пройдет праздничная литургия, а торжественное закрытие фестиваля пройдет в концертном зале имени Собинова.
Полная программа фестиваля искусств «Преображение»
16 августа, пятница
17.00
- колокольный концерт в Ярославском музее-заповеднике
18.30
- торжественное открытие фестиваля в концертном зале имени Собинова
- монументальное хоровое сочинение «Реквием» Осипа Козловского
21.00
- музыкально-драматический спектакль «Гамлет Story» в Ярославском музее-заповеднике
17 августа, суббота
11.00
- мастер-классы по колокольным звонам в Ярославском музее-заповеднике
12.00
- колокольные концерты в Ярославском музее-заповеднике
13.00
- концерт «Под Твою милость прибегаем» филармонической хоровой капеллы «Ярославия» в Соборе Казанской иконы Божией Матери
17.00
- колокольные концерты в Ярославском музее-заповеднике
18.00
- мастер-классы по колокольным звонам в Ярославском музее-заповеднике
19.00
- театральная прогулка «Собинов theater» с народным артистом России Валерием Кирилловым в государственном академическом театре имени Волкова
21.00
- опера «Борис Годунов» в Ярославском музее-заповеднике
18 августа, воскресенье
11.00
- мастер-классы по колокольным звонам в Ярославском музее-заповеднике
12.00
- колокольный концерт в Ярославском музее-заповеднике
13.00 – 17.00
- семейный праздник «Средневековый город Яблокославль» в Ярославском музее-заповеднике
16.00
- духовные песнопения «Музыкальная летопись России» композиторов Московской Синодальной Школы и современных композиторов в церкви Ильи Пророка 17.00
- колокольный концерт в Ярославском музее-заповеднике
20.00
- проект «Собинов forever»
- имерсивное действо
- парад теноров
19 августа, понедельник
9.00
- литургия, чин освящения плодов в Ярославском музее-заповеднике
12.00
- колокольный концерт в Ярославском музее-заповеднике
18.30
- закрытие фестиваля «Преображение» в Концертном зале имени Собинова
- произведение «Девять шагов к Преображению» Э. Артемьева в исполнении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра, Московского государственного академического хора и дирижера Мурада Аннамамедова
ИСТОЧНИК KP.RU