«Преображение» - полная программа ярославского фестиваля искусств

В Ярославле с 16 по 19 августа будет проходить фестиваль искусств «Преображение». Мероприятие проводится в Ярославле уже 17 год подряд. В этот раз главной площадкой для проведения фестиваля станет Ярославский музей-заповедник.

Нынешний фестиваль носит особенный характер. Организаторы учли, что 2019 год проходит под эгидой театра. В связи с этим в первый фестивальный день был включен музыкально-драматический спектакль «Гамлет Story».

Главным событием фестиваля станет музейный проект «Собинов forever», который посвящен знаменитому на весь мир ярославскому музыканту и артисту серебряного века Леониду Собинову.

Помимо этого, гости фестиваля традиционно смогут побывать в сказочном городе под названием «Яблокославль», кстати, в этом году он будет средневековым. В программе присутствуют и колокольные концерты.

В соборе Казанской иконы Божией Матери состоится выступление филармонической хоровой капеллы «Ярославия», а в храме Ильи Пророка гости смогут послушать концерт Московского хорового ансамбля духовной музыки «Благовест». Помимо этого, в рамках фестиваля гости смогут насладиться оперой Мусоргского «Борис Годунов».

Завершением фестиваля станет один из главных христианских праздников – Преображение Господне. В этот день в Спасо-Преображенском соборе пройдет праздничная литургия, а торжественное закрытие фестиваля пройдет в концертном зале имени Собинова.

Полная программа фестиваля искусств «Преображение»

16 августа, пятница

17.00

- колокольный концерт в Ярославском музее-заповеднике

18.30

- торжественное открытие фестиваля в концертном зале имени Собинова

- монументальное хоровое сочинение «Реквием» Осипа Козловского

21.00

- музыкально-драматический спектакль «Гамлет Story» в Ярославском музее-заповеднике

17 августа, суббота

11.00

- мастер-классы по колокольным звонам в Ярославском музее-заповеднике

12.00

- колокольные концерты в Ярославском музее-заповеднике

13.00

- концерт «Под Твою милость прибегаем» филармонической хоровой капеллы «Ярославия» в Соборе Казанской иконы Божией Матери

17.00

- колокольные концерты в Ярославском музее-заповеднике

18.00

- мастер-классы по колокольным звонам в Ярославском музее-заповеднике

19.00

- театральная прогулка «Собинов theater» с народным артистом России Валерием Кирилловым в государственном академическом театре имени Волкова

21.00

- опера «Борис Годунов» в Ярославском музее-заповеднике

18 августа, воскресенье

11.00

- мастер-классы по колокольным звонам в Ярославском музее-заповеднике

12.00

- колокольный концерт в Ярославском музее-заповеднике

13.00 – 17.00

- семейный праздник «Средневековый город Яблокославль» в Ярославском музее-заповеднике

16.00

- духовные песнопения «Музыкальная летопись России» композиторов Московской Синодальной Школы и современных композиторов в церкви Ильи Пророка 17.00

- колокольный концерт в Ярославском музее-заповеднике

20.00

- проект «Собинов forever»

- имерсивное действо

- парад теноров

19 августа, понедельник

9.00

- литургия, чин освящения плодов в Ярославском музее-заповеднике

12.00

- колокольный концерт в Ярославском музее-заповеднике

18.30

- закрытие фестиваля «Преображение» в Концертном зале имени Собинова

- произведение «Девять шагов к Преображению» Э. Артемьева в исполнении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра, Московского государственного академического хора и дирижера Мурада Аннамамедова