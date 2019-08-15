2019-08-14T20:48:43+03:00
Общество

В Ярославской области волонтеры спасли пенсионерку из болота

Старушка ушла в лес еще в субботу, 10 августа
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
У пенсионерки отнялись ноги. Фото ВК/ Поисковый отряд "Лиза Алерт"У пенсионерки отнялись ноги. Фото ВК/ Поисковый отряд "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В воскресенье утром выяснилось, что в Рыбинском районе заблудилась в лесу 71-летняя Александра Аполосовна. Она взяла с собой в лес телефон, вечером позвонила родным и сообщила, что заблудилась.

- Бабушка нуждается в медицинской помощи. Последний раз она была на связи в 5:30 утра воскресенья. Сказала, что сидит в болоте и не может идти, ноги опухли и совсем не ходят. Сейчас телефон уже недоступен, разрядился. Счет идет на часы, - объяснил координатор поиска спасательного отряда «Лиза Алерт» Павел Паштет. На место выехали 7 волонтеров-поисковиков и сотрудники полиции. - После захода в лес у меня возникло чувство, что и теряться-то здесь негде. Но чем дальше группы удалялись в лес, тем сложнее он становился. Мы столкнулись с жутким буреломом, который еще и находился на болоте, - рассказала про поиск одна из волонтеров Анна Ваниль. - Аккуратно стараемся идти по поваленным деревьям: спуститься на землю просто невозможно - сразу по колено уходишь в болото. Снимаешь сапог, выливаешь воду и идешь дальше. Снова протяжно и громко кричим: «Шуураа!». И тут снова раздается этот же звук. Есть! Приблизительно определили направление и почти бегом направляемся туда. А в голове только и крутится: «Лишь бы она, лишь бы живая...».

Бабушку нашли по пояс в болоте. У Александры Аполосовны отнялись ноги, сил не хватило даже чтобы сесть на бревно. Она вся вымокла и замерзла так, что даже руками не могла шевелить. Волонтерам удалось благополучно ее эвакуировать. Сейчас пенсионерка находится рядом со своими близкими и уже идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Китайских туристов в России берет в плен и обдирает своя же мафия
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему бешеный поток гостей из Поднебесной приносит выгоду не нашей стране, а полуподпольным конторам, которыми владеют их же соплеменники
Новости 24
Пожилая ярославна перевела мошенникам 900 тысяч за несуществующую компенсацию по БАДам
В Ярославле в доме-интернате для детей сработала пожарная сигнализация
В Ярославле из Волги вытащили труп лося
Ярославна зашла в салон красоты и случайно украла дорогой мобильник
Ярославская прокуратура накажет управляющую компанию, разводившую крыс в многоэтажке
Сельская дискотека: житель Ярославской области пришел на танцы и украл ноутбуки
25 августа в центре Ярославля будет ограничено движение транспорта
В Ярославской области почти 100% сбрасываемых сточных вод далеки от нормативов
Избил девушку в подъезде: в Ярославле росгвардейцы задержали грабителя
В Ярославской области в розыске 1243 уклониста
«Шинник» смог взломать оборону «Енисея», но не смог забить
В Ярославле отключили газ в доме за долг в 149 тысяч рублей
Грузовик вдребезги, водитель скончался: кошмар на трассе в Ярославской области
В Рыбинске в парке на Черняховского поставят новый фонтан