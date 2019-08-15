В Ярославской области волонтеры спасли пенсионерку из болота

В воскресенье утром выяснилось, что в Рыбинском районе заблудилась в лесу 71-летняя Александра Аполосовна. Она взяла с собой в лес телефон, вечером позвонила родным и сообщила, что заблудилась.

- Бабушка нуждается в медицинской помощи. Последний раз она была на связи в 5:30 утра воскресенья. Сказала, что сидит в болоте и не может идти, ноги опухли и совсем не ходят. Сейчас телефон уже недоступен, разрядился. Счет идет на часы, - объяснил координатор поиска спасательного отряда «Лиза Алерт» Павел Паштет. На место выехали 7 волонтеров-поисковиков и сотрудники полиции. - После захода в лес у меня возникло чувство, что и теряться-то здесь негде. Но чем дальше группы удалялись в лес, тем сложнее он становился. Мы столкнулись с жутким буреломом, который еще и находился на болоте, - рассказала про поиск одна из волонтеров Анна Ваниль. - Аккуратно стараемся идти по поваленным деревьям: спуститься на землю просто невозможно - сразу по колено уходишь в болото. Снимаешь сапог, выливаешь воду и идешь дальше. Снова протяжно и громко кричим: «Шуураа!». И тут снова раздается этот же звук. Есть! Приблизительно определили направление и почти бегом направляемся туда. А в голове только и крутится: «Лишь бы она, лишь бы живая...».

Бабушку нашли по пояс в болоте. У Александры Аполосовны отнялись ноги, сил не хватило даже чтобы сесть на бревно. Она вся вымокла и замерзла так, что даже руками не могла шевелить. Волонтерам удалось благополучно ее эвакуировать. Сейчас пенсионерка находится рядом со своими близкими и уже идет на поправку.