Кесадилья, гавайский поке и икра заморская

Городской пикник — это, прежде всего праздник «живота». Здесь варят, жарят, запекают с самого утра и до позднего вечера. Каждый кулинар старается удивить гостей Пира своим новым изысканным блюдом. Именно на городском пикнике, впервые появились ярушки рыболепные, а в прошлом году ярославские повара в 300-литровом котле дружно сварили чудо-блюдо из мидий. 17 августа на Стрелке тоже будет очень вкусно!

Здесь будет просто ААААА! Все самое вкусное расположено в конце Стрелки: рестораны, фудтраки, уличная еда, маркет фермерских продуктов. Именно здесь пройдут кулинарные шоу, битвы, мастер-классы от известных шеф-поваров.

Отведать такое можно только на Пире!

Что едим

Выбор блюд поистине огромный — от русского стритфуда в виде блинчиков с уткой, палтусом, и овощами до честных бургеров, стейков, шавермы из мраморной (!) говядины. Впервые на пикнике можно будет отведать самое модное блюдо сезона - гавайский поке с овощами, креветками и лососем. Веселые разноцветные тартильи с мясными и овощными начинками порадуют не только глаз, но и желудок.

Для мясоедов - «Пир на Волге» - настоящий «Клондайк» блюд и вкусов: для любителей национальных кухонь - баварские колбаски и кесадилья, хинкали, хачапури, купаты, люля-кебабы, для «настоящих пап» - дикое рваное мясо в булочках, колбасках и в холодной окрошке, для мясоедов-гурманов - буррито с курицей и брискет с брусничным соусом и квашеной капустой. Ни минутки отдыха не будет и у бургерных дел мастеров — всех желающих накормят популярными бургерами и картошкой фри. Обязательно найдите чудо-гриль, на нем будут готовить чудо-мясо, чудо-рыбу и чудо-сыр!

Если чувство сытости не наступило, а бывает и такое, предлагаем продолжить и подняться вверх к центральной аллее, по дороге можно перекусить сказочно вкусным шашлыком из сома и домашними лепешками с халуми.

Сыр-чемпион

У стелы вас ждет еще один гастрономический шок — уличная еда и маркет. Здесь можно не только есть, но и купить, что приглянется. А посмотреть есть на что! Перво-наперво именно здесь вы сможете познакомиться с продукцией ярославского сыродела, чей сыр недавно взял золотую медаль на сырном мондиале во Франции. На площадке будет вообще изобилие местных ремесленных сыров из козьего, овечьего и коровьего молока, сырные конфеты, халлуми, сыр твердый, сыр мягкий, с дырочками и без, по авторским рецептам, короче, СЫРРРРРР!

В субботу на голодный желудок отправляйтесь всей компанией на Стрелку. Голодными не уйдете!

Сладкоежкам сюда нельзя

Любителям сладкого сюда лучше не ходить. Здесь шоколад. Его пьют, едят, грызут, с орехами, фруктами, вприкуску с мармеладом и пастилой, душистым медом, конфитюром и, конечно, мороженым! А еще туррон с миндалем и медом, хмельные джемы, цукаты из ревеня, тыквы, клюквы.

На Пире вас не только накормят, но и предложат разнообразные напитки.

Медовухи, медоставы - березовые, яблочные, клюквенные, облепиховые, смородиновые. Хмельные и не очень. Березовый сок, хлебный квас, иван-чай, черносмородиновый чай с ментолом, тоник, лимонады из щавеля и зеленого горошка, из красной смородины. Отведать такое можно только на Пире!

С царским размахом

И, наконец, самое главное. Приехать на Волгу и не попробовать рыбу — это преступление. Ярославская губерния богата реками и озерами и поэтому издревле здесь любили рыбу — пошехонский судак, стерлядь, белорыбица, волжский осетр, переславская ряпушка. Наши предки не только умели ее ловить, но и вкусно готовить. Ярославская уха славилась далеко за пределами нашего края: черная — с перцем, корицей и гвоздикой; желтая — с шафраном и белая — с луком. 17 августа, на Стрелке повара главного гастрономического партнера Пира приготовили настоящую кулинарную бомбу. Впервые в Ярославле в 1000-литровом котле, на который подняться можно только по лестнице, по старинному рецепту будет сварена ярославская уха ... по-царски. Пока по секрету можем только сказать, что ее главными героями станут петух, карп, судак и стерлядь.

Попробовать этот шедевр обязательно!

Безусловно, на Пире будет великое разнообразие рыбы: горячего и холодного копчения, вяленой, соленой, маринованной, икры красной, черной, заморской. Но, такая уха будет только 17 августа и только на городском пикнике.

Поэтому, 17 августа, захватив с собой родных, близких, друзей и подруг, а также хорошее настроение на голодный желудок отправляйтесь всей компанией на Стрелку. Голодными не уйдете!