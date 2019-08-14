В Костромской области стали реже регистрировать семейные отношения

По данным Росстата, количество официально зарегистрированных брачных союзов за первые шесть месяцев 2019 года снизилось на 46 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а разводов — на 64,4 тыс. В костромском управлении ЗАГСа за этот период зарегистрировано на 12,1% меньше браков, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным регионального управления ЗАГСа, снижение числа зарегистрированных браков наблюдается уже с 2012 года и, в основном, связано с высоким процентом снижения рождаемости в 90-е годы прошлого века. Если в 1985 году в регионе родилось 12 385 детей, то в 1995 г. – уже в два раза меньше – 6 438 детей.

И уже в 2014 году эта демографическая яма «лихих 90-х» сказалась на количестве потенциальных женихов и невест. Так, С 2014 по 2018 годы число заключенных семейных союзов уменьшилось на 30,3%. С января по июль 2019 года в Костромской области зарегистрировано на 12,1% меньше браков, чем за аналогичный период 2018 года. При этом, повысился и возраст вступающих в официальный брак. Сегодня преобладающая доля молодоженов – это люди в возрасте старше 25 лет.

Многочисленные социологические исследования показывают, что современная молодежь больше ориентируется на западную модель взаимоотношений, предпочитая не регистрировать брак. Также специалисты подчеркивают и влияние миграции молодежи из Костромской области в Москву, которую во многих регионах, находящихся в непосредственной близости к столице, называют «демографическим пылесосом». В 2018 году область покинули 13 тысяч человек в возрасте от 16 до 35 лет. Большая часть молодых людей уехали жить и работать именно в Москву и Московскую область.