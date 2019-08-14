Нихао! Сесе!

8 августа в «Березке», дочерней структуре ПАО «Славнефть-ЯНОС», торжественно открылась необычная смена – «Волшебные сказки Поднебесной: китайские каникулы с Ярославским государственным университетом». Этот проект, разработанный Центром по изучению русскоговорящих стран Юго-Западного университета при Министерстве образования Китая и Китайским культурно-образовательным центром ЯГПУ, получил грант правительства Ярославской области, приняв участие в конкурсе социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

- Второй год мы реализуем проект «Каникулы с ярославским Педагогическим». Лето – период традиционного отдыха, но мы придумали формат образовательных программ для детей. В этом году такая программа посвящена нашему взаимодействию с китайскими партнерами, - рассказал нам на открытии смены ректор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Михаил Груздев. – В оздоровительном лагере «Березка» работают наш профессор Елена Болдырева, которая в течение учебного года преподает в китайском университете, и наши студенты, обучающиеся на отделении «учитель китайского языка». Если посмотреть программу, то она очень разнообразна. Мы утверждаем, что отдых может обучающим. Я думаю, что в «Березке» ребята получат хорошие впечатления, яркие эмоции!

Ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Михаил ГРуздев рассказал о программе взаимодействия с китайскими партнерами

Действительно, в течение смены ребята получат множество возможностей для того, чтобы познакомиться с богатыми культурными традициями Китая и его историей, которая измеряется тысячелетиями. А начать изучение языка им помогают преподаватель и студентка, обучающаяся в одном из вузов Поднебесной.

Школьникам предстоит раскрыть «Загадки Древнего Китая», познакомившись с его историей и национальной мифологией. Они совершат большое виртуальное путешествие по этой огромной стране, посмотрят фильмы китайских кинематографистов. А еще освоят в творческих мастерских традиционные техники китайского декоративно-прикладного искусства – будут вырезать орнаменты из бумаги «цзяньчжи», делать глиняные фигурки, китайские фонарики и т.д.

Профессор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и Юго-Западного университета КНР Елена Болдырева (а по совместительству заместитель директора ЗОК «Березка») отмечает:

- Сотрудничество между нашими университетами складывается очень хорошо и с каждым годом набирает все новые обороты - у нас идет не только студенческий обмен, но и обмен преподавателями, мы выпустили первый номер совместного российско-китайского журнала. Нам очень важно, чтобы наши взаимоотношения с Китаем были внедрены и в сферу отдыха и оздоровления детей, чтобы дети Ярославии знакомились с китайской культурой и языком. Тем более, что мы видим: школьникам все это очень интересно. Надеемся, что этот проект будет не последним.

Торжественное открытие смены

«Китайская» тема сказалась на том, что и спортивно-оздоровительная программа в этой смене стала необычной. В нее включили ежедневную гимнастику цигун, занятия тайцзицюань (упражнения на равновесие), китайские игры и развлечения.

Колоритным стало и открытие смены. Отряды выбрали себе яркие названия и девизы, на флагштоках под звуки государственных гимнов поднялись флаги России и КНР.

Над лагерем звучала всем известная в 1950-х годах песня:

Москва - Пекин. Москва - Пекин. Идут, идут вперёд народы. За светлый путь, за прочный мир Под знаменем свободы.

На площадке появлялись то танцовщицы с веерами, то большой, но добрый дракон; взрывались хлопушки, в небо взлетали разноцветные шары… Пожелать ребятам хорошего отдыха приехал президент ЯРОО «Общество Дружбы с Китаем» Хань Синьвэн.

Впереди ребят ждут насыщенные дни – знакомство с китайской кухней и чайной церемонией, учеба в школе журналистики «Говорит и показывает Пекин», фестивали лунных пряников и воздушных змеев, турнир по китайским шашкам, конкурс иероглифов на асфальте и многое другое.

Ярославны осваивают традиционный китайский танец

- Каждый год мы стараемся делать программы для детей как можно более разнообразными, а некоторые смены – тематическими, - говорит Ольга Колескина, директор загородного оздоровительного комплекса «Березка». – Наш лагерь рассчитан на 320 человек, и заполняется не только детьми работников завода. В этой специализированной смене, например, отдыхают школьники, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Интересно, что в первый же день дети выучили по десятку китайских слов, и теперь воспитателям тоже приходится заниматься, чтобы не отставать от подопечных.

Результаты первого опыта изучения китайского языка наши школьники увидят уже скоро: к ним в гости в «Березку» приедет группа из четырех десятков сверстников и их сопровождающих, отправившихся в Россию из КНР.