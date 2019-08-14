Дмитрий Миронов: «Ярославская область рада принять детей из пострадавшей от наводнения Иркутской области»

Ближайшие две недели они проведут в социально-оздоровительном центре «Чайка» в Тутаевском районе. Средства на размещение детей выделены из резервного фонда правительства области по распоряжению губернатора Дмитрия Миронова.

– Глава государства Владимир Путин поручил организовать отдых иркутских детей в летних лагерях по всей стране, – сказал Дмитрий Миронов. – Ярославская область рада принять у себя ребят из Тулунского района. Сейчас он переживает третью волну подтопления, и, пока взрослые борются со стихией, дети будут находиться у нас – в полной безопасности, тепле и комфорте. Постараемся сделать так, чтобы они смогли максимально отвлечься от испытаний последних месяцев, отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Надеюсь, у ребят останутся самые теплые воспоминания о времени, проведенном в нашем регионе.

Дети из Иркутской области ознакомятся с достопримечательностями Яросл авля, посетят зоопарк, побывают в цирке и планетарии.

Ранее в пострадавший регион из области была отправлена гуманитарная помощь: три контейнера с продуктами питания, теплыми вещами, мотопомпами для откачки воды и тепловыми пушками.