2019-08-13T18:49:27+03:00
Общество

Жители региона могут принять участие в экологической акции «Живая Волга»

Она пройдет 15 августа на особо охраняемой природной территории «Бор Спас – Горелая гряда» в Рыбинском районе
Мария СОКОЛОВА
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В проекте "Живая Волга" участвуют все желающие жители региона.В проекте "Живая Волга" участвуют все желающие жители региона.Фото: Правительство Ярославской области
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Добровольцы будут заниматься очисткой прибрежной зоны реки. Также здесь состоится мастер-класс по культуре раздельного сбора отходов.

Основные организаторы акции: правительство Ярославской области, департамент охраны окружающей среды и природопользования.

– Цель проекта – привлечение общественного внимания к экологическим проблемам волжского бассейна, – отметил заместитель председателя правительства области Роман Колесов. – Такие акции помогают объединить усилия жителей региона, сотрудников различных организаций и органов местного самоуправления в деле охраны и защиты природы. В нашей области такой формат взаимодействия активно используется в рамках новой экологической политики, сформированной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.

Проект «Живая Волга» реализуется на площади всего бассейна реки, куда входят водно-болотные территории, озера и притоки. В мероприятиях задействованы местные жители, старшеклассники, студенты, представители власти, вузов и профильных организаций.

В прошлом году в акциях по уборке прибрежных территорий приняли участие 1358 волонтеров. По итогам более чем 60 субботников на 27 водных объектах, в числе которых Рыбинское водохранилище, озеро Неро, реки Волга, Которосль, Сить и другие, очищено свыше 146 километров береговой полосы и собрано порядка 230 кубометров мусора.

- Волга – одна из крупнейших рек мира и самая большая в Европе, – сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Ее бассейн занимает треть европейской территории России, где проживают 40 процентов населения страны. Антропогенная нагрузка на нее колоссальна. Сохранение уникальных водных объектов – одна из приоритетных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Начало мероприятия – в 10 часов. Добраться до места из Ярославля можно на автобусе, который отправляется от здания департамента охраны окружающей среды и природопользования области в 7.45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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