Жители Дзержинского района не хотят платить за ошибки

В июле жителям Дзержинского района, чьи дома обслуживает АО «Управдом Дзержинского района», пришли квитанции за ЖКХ, в которых были выставлены счета за содержание домофонов. Генеральный директор ЯрОблЕИРЦ Александр Белов успокоил встревоженных людей: оплату в таких случаях можно не производить.

«…Обращаем внимание жителей Дзержинского района: оплата должна быть произведена той компании, которая занимается обслуживанием домофонного хозяйства в вашем доме. Если в полученной квитанции от АО «ЯрОбл ЕИРЦ» указаны неверные данные, оплату можно не производить», - прокомментировал он телеканалу «Первый Ярославский».

Мы ранее также писали, что управдом Дзержинского района Ярославля заявил об отсутствии договора с компанией «Безопасный город», счета от которой за обслуживание домофонов появились в квитанциях, полученных жителями Брагина за июль.

-У нас договорных отношений с «Безопасным городом» нет. Управляющая компания к этому не имеет никакого отношения, - заявили нам в управдоме.ь карусель

Не согласны терпеть

Жители Дзержинского района возмутились ситуацией, когда в их коммунальные квитанции был включен платеж от организации «Безопасный город». Чтобы разобраться в ситуации и опротестовать ошибочные суммы, люди обратились в различные контролирующие инстанции. Так, на 12 августа в УФАС, прокуратуру, ГЖИ и Роспотребнадзор было отправлено порядка 160 заявлений от жителей Дзержинского района.

Как же получилось, что в платежки дзержинцев были включены суммы, которые, как говорят, они не должны платить?

В декабре 2017 года в Ярославле было создано ООО «Безопасный город», которое в январе 2018-го пыталось получить подряд на обслуживание домофонов в домах Дзержинского района.

В средствах массовой информации эта компания рассказывала, что она реализует правительственную программу «Безопасный город». Но, по словам директора фирмы «Строй Мастер Домофоны» Евгения Курочкина, в действительности такой программы нет, а есть концепция правительства РФ «Безопасный город», где ни слова не сказано про домофоны. Поэтому представителям домофонных компаний, которые уже давно работают на территории Дзержинского района на основании прямых договоров, хотелось бы посмотреть документы, по которым ООО «Безопасный город» вдруг начало реализовывать что-то на территории Ярославля. Также «Безопасный город» в своих заявлениях говорит про прозрачность платежей при оплате по единой квитанции. Это вызывает особое недоумение, потому что квитанции за свои услуги «Безопасный город» «прозрачно» выставил всем жителям района. Даже тем, у кого вообще нет домофонов», - добавил Евгений Курочкин.

«Случайный» вандализм

- Если «Безопасный город» располагает сведениями о плохой работе домофонного оборудования, логично передать эту информацию в нашу компанию, - говорит Евгений Курочкин. - Если это действительно так, то мы с готовностью приняли бы к сведению все адреса, где неисправны домофоны, и все отремонтировали. Вот только заявок к нам оттуда не поступало. И еще один интересный момент. В 2018 году по всему району прошла волна вандализма. Было разбито и выведено из строя порядка 100 домофонов. Увы, виновников этого установить не удалось. Но на размышления подобные факты не могут не наталкивать: что-то выходит из строя, а потом прикладывается фотография такой поломки. Все домофоны тогда, кстати, были в кратчайшие сроки восстановлены законными домофонными компаниями, причем без сбора дополнительной оплаты со стороны жителей.

Очевидно, что к тому же придут и в Ярославле. Платежи оставят прежними, вот только желания повторять похожие антизаконные действия не останется.

Ярославль - город безопасных домов

- Сейчас в Ярославле действует программа безопасности, которую реализуют законные домофонные компании, - поясняет Евгений Курочкин. - Например, компания «Строй Мастер Домофоны» развивает программу «Безопасный дом», причем реально действующую, а не некую концепцию. В ее рамках бесплатно для жителей устанавливаются системы видеорегистрации в жилых домах. В нее уже включены 38 городов и установлено порядка 18000 камер.

В Ярославле компанией «Строй Мастер Домофоны» в рамках программы «Безопасный дом» уже50 домов модернизировано и снабжено системами видеорегистрации, заключены соглашения по сотрудничеству с ОМВД России по Заволжскому району, ОУПП и ПНД ОМВД России по Дзержинскому району, ОМВД России по Фрунзенскому району, УМВД России по Ярославской области.

Модернизация проводится после голосования жителей, которые в курсе того, что их дома становятся более безопасными. При этом своим клиентам компания «Строй Мастер Домофоны» уже сейчас предлагает одни из лучших сервисов на рынке домофонных компаний СНГ.

Наша справка

Ярославская компания «Строй Мастер Домофоны» работает в 55 городах и 7 странах:

· Выполнение сервисных заявок за 24 часа (в среднем по рынку остальные компании выполняют за 72 часа)

· Звонковый центр с реальными операторами принимает заявки с 2.00 до 20.00

· Есть приложение для специалистов по сервису, которое делает выполнение заявок более оперативным

· Отдельные платежные квитанции от компании, чтобы каждый житель понимал, кому и за что он платит. При этом на квитанции не публикуются персональные данные, чтобы оплаты были более безопасными для жителей.

Что дальше?

На настоящий момент противостояние продолжается. Жители пишут новые заявления и обращения.

Будем следить за развитием событий и информировать об этом ярославцев. Это не борьба за домофоны. Это борьба за честную конкуренцию и уверенность каждого жителя Ярославля в завтрашнем дне.

Кстати

Закон на стороне жителей

Похожие противостояния уже отмечались в других городах России, и везде закон был на стороне традиционных домофонных компаний, работающих по прямым договорам с жителями. Вот несколько подтверждающих документов, которые красноречиво говорят сами за себя

УФАС по Ярославской области постановлением от 21.03.2019 № 2460/07-07

решил: привлечь МУП «Управляющая дирекция» г. Ярославля, к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 100000 (Сто тысяч) рублей за включение строки «Домофон» в общую квитанцию;

Решение УФАС по Челябинской области по делу № 04-08нк/2017 от 18.10.2017: Незамедлительно прекратить начисление платы за обслуживание домофонов;

Решение УФАС по Ленинградской области по делу № 425-02-752-А/15 от 18.06.2015: Выдать предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства (исключить строку «Домофон»);

Решение УФАС по Ростовской области от 29.09.2015 № 17490/05: Признать ООО УК ЖКХ «Пульс» нарушившим часть 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части введения в заблуждение потребителей в отношении исполнителя по обслуживанию домофонов.

Предупреждение УФАС по Мурманской области по делу № 08-07/17-290 от 05.12.2017принять решение: Прекратить действия, которые содержат признаки нарушения законодательства, а также принять меры по устранению последствий данного нарушения, путем прекращения взимания платы по строке «Домофон» при выставлении платежных документов для внесения платы за содержание жилого помещения и предоставление коммунальных услуг.