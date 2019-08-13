2019-08-13T17:37:06+03:00
Иваново

Кусь: ивановец проведет за решеткой несколько лет за откушенную от приятеля щеку

Мужчина оторвал зубами кусочек от лица знакомого
Роман РЫЖИКОВ
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За решеткой его отучат кусатьсяЗа решеткой его отучат кусатьсяФото: Борис КУДРЯВОВ
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В Иванове осудили мужчину, который закусил своим приятелем. Буквально. Житель областного центра откусил часть щеки знакомого.

В Прокуратуре Ивановской области рассказали, что между мужчинами произошел конфликт. Пьяный чудак вцепился зубами в щеку оппонента и откусил кусочек.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый, находясь в состоянии опьянения, откусил зубами часть левой щеки знакомого, причинив потерпевшему сильную физическую боль и тяжкий вред здоровью по критерию неизгладимого обезображивания лица. – уточняют в ведомстве.

Ближайшие три с половиной года кусачий ивановец проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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