Кусь: ивановец проведет за решеткой несколько лет за откушенную от приятеля щеку
В Иванове осудили мужчину, который закусил своим приятелем. Буквально. Житель областного центра откусил часть щеки знакомого.
В Прокуратуре Ивановской области рассказали, что между мужчинами произошел конфликт. Пьяный чудак вцепился зубами в щеку оппонента и откусил кусочек.
- В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый, находясь в состоянии опьянения, откусил зубами часть левой щеки знакомого, причинив потерпевшему сильную физическую боль и тяжкий вред здоровью по критерию неизгладимого обезображивания лица. – уточняют в ведомстве.
Ближайшие три с половиной года кусачий ивановец проведет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU