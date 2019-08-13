Рисует нитками Ван Гога и создает броши с вау-эффектом: мастерица ушла из офиса, чтобы покорить весь мир

Что делать, когда влюбляешься в вещь, но она стоит слишком дорого? Сделать такую же самому: сначала себе, потом друзьям, а потом и всему миру! Именно так и поступила 29-летняя Евгения Баслина из Ярославля, когда однажды увидела свитшот с руной вышивкой.

- Он был безумно красивый! – вспоминает Женя. – Но ценник в 10 тысяч рублей меня, мягко говоря, ошарашил. Я решила, что вышью себе что-то сама. Теперь это не только мое хобби, но и основной вид деятельности.

Сегодня броши Евгении носят не только во многих городах России, но и в Америке и Франции

Взявшись за нитку с иголкой, девушка поняла, что такая работа должна стоить намного дороже. Кропотливый труд занимает десятки часов, требует не только усидчивости, но и здоровья. Но об этом позже…

- Конечно же, я сразу решила вышить что-то грандиозное - картину Ван Гога во всю спину джинсовки, - рассказывает мастерица. - Все, что у меня было - безумие и отвага! Училась на ходу. Мой муж (тогда еще молодой человек) –иллюстратор, помог подобрать нужные оттенки ниток. Глядя на мазки картины, я разбиралась с направлением стежков. Помню, вышивала около трех месяцев и исколола себе все пальцы в кровь. Безумно обрадовалась, когда увидела результат. Но куртку так и не носила. Вырезала вышивку и повесила на стену.

На первую вышивку ушло около трез месяцев

С тех пор прошло четыре года. Сначала Евгения вышивала под сериалы или кино в свободное от работы время. Постепенно это превратилось в привычку. А в начале лета девушка уволилась из офиса, где проработала 8 лет, чтобы полностью посвятить себя любимому делу.

- Сейчас вышивка приносит не так много денег, как хотелось бы. В офисе я зарабатывала больше, - признается Женя. - Но я только в начале пути. Есть уже успехи, которыми я горжусь. В прошлом году создали совместную коллекцию брошей с ярославским дизайнером Мила Ержанова. Еще была коллаборация с визажистом и невероятная коллекция брошей с глазами. Этим летом я делала вышивку для арт-показа «Ассоциации» в Царском Селе. Сейчас в работе два проекта с дизайнерами одежды. Мои броши носят в Ярославле, Москве, Омске, Мурманске, Париже, Америке и даже на острове Ломбок. В планах, чтобы мою вышивку носили по всему миру!

Коллекция брошей с глазами - предмет гордости Евгении

Евгения никогда не копирует работы других мастеров. Она «рисует» нитками с натуры, стараясь передать фактуру и оттенки объекта с помощью мулине и бисера. Вышивает по собственным эскизам или по задумкам заказчиков.

- Я называю свою технику «свободная рука». – говорит Женя. - Похоже на гладь, но это первое впечатление. Если вы покажете изнанку мастерицам, которые вышивают гладью, они схватятся за сердце. Я работаю без схем – только палитра ниток мулине и картинка перед глазами.

Круто иметь вещь, в которой воплощена твоя собственная задумка

Кроме вышивки Евгения часто ходит в тренажерный зал и на массажи. Вернее, не кроме, а из-за. Сидя по 50 часов с иголкой и пяльцами, девушка подвергает свой организм колоссальным нагрузкам. В одно время у нее даже начались серьезные проблемы со здоровьем – жуткие спазмы. После чего врачи категорически запретили вышивать и назначили курс уколов блокады Но мастерица преодолела себя и теперь не только продолжает заниматься своим делом, но и учит других, как это делать правильно.

- Видимо, педагогические образование рвется наружу, - смеется Евгения. - Делюсь всеми своими секретами и показываю, что вышивка это просто. Уже после 4 часов любой человек сможет вышивать без схем. Даже если никогда этого не делал и совершенно не умеет рисовать.

Евгения мечтает, чтобы ее вышивку носили по всему миру

- Не жалею, что прислушалась к себе и ушла из офиса. Так круто заниматься любимым делом – даже если сидишь сутками, уткнувшись в работу, и пальцы болят от вышивки. Непередаваемое чувство, когда из ничего своими руками создаешь маленький кусочек искусства.