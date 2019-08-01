Ярославский Китеж-град

Вы не были в Борке? Напрасно! Приезжайте в эту сказку. Здесь вам будет интересно, весело, порой немного грустно, но всегда – душевно!

Это – сказка!

Борковчане отпраздновали свой День поселка. Собирались это сделать раньше, да погода не позволила, перенесли.

Зато теперь праздник удался!

- Это праздник всех, кто родился в Борке, приехал сюда и живет здесь. И даже праздник тех, кто по разным причинам уехал, но по-прежнему интересуется жизнью Борка, чувствует свою сопричастность с малой родиной, - сказала, обращаясь к участникам и гостям Дня поселка глава Веретейского сельского поселения, в которое входит Борок, Татьяна Гавриш. – Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто своим трудом и учебой способствуют продвижению нашего поселения, активно участвуют в общественной жизни! Пусть ваша энергия, трудолюбие, интеллектуальный и творческий потенциал послужат дальнейшему развитию Борка! День поселка – наш общий праздник, и какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям!

Праздник собирает друзейФото: Тамара Смирнова

Борок – удивительное место. Вы помните замечательный новогодний фильм «Чародеи», с созвездием советских актеров – Абдулов, Яковлева, Гафт, Васильева, Золотухин, Фарада?..

Говорят, что братья Стругацкие написали свою книгу «Понедельник начинается в субботу», по которой снят фильм, побывав в Борке. Смысл красив и прост. Борок – это бывшая часть Мологского уезда. Мологу затопили. Но на берегу рукотворного Рыбинского моря вырос Борок. Вот вам и сказочный Китеж-град! Утонувший и восстающий.

Во времена СССР в Борке построили Наукоград. В геофизической обсерватории, филиале Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта, ученые замеряют пульс Земли (европейцы завидуют, поскольку рядом с Борком нет промышленных предприятий, которые вносят помехи в показания приборов). Другие ученые изучают жизнь водных животных и растений в Институте биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук.

Про Борок шутят: тут на трех жителей – четыре кандидатских диссертации.

Это неправда. Здесь много и докторов наук.

Если вы приедете в Борок, то изумитесь.

Красивые многоквартирные дома (но предписано строить не выше 4 этажей). И много коттеджей под черепицей.

Вы пойдете гулять по Борку, и у вас не будет ощущения «глубинки». Наоборот!

Вот по дорожке бежит человек. Вы спрашиваете, кто он. Улыбается. «Да кто я? Просто физик, доктор наук. Мне здесь хорошо. Счастливо, ребята, я дальше побежал!»

Тут играют в футбол. А еще – в большой теннис и в возрожденную лапту.

Тут подстрижены газоны и кусты. Здесь люди любят место, в котором живут. Но…

Почетные граждане поселка Борок и Веретейского сельского поселенияФото: Тамара Смирнова

Земные проблемы

- У нас замечательные люди. И все любят Борок. Но есть проблема. Она заключается в том, что земля у нас – федеральная, – говорит глава поселения Татьяна Гавриш. – Мы по закону не можем использовать эти земли.

И правда – странно. Вроде, земли в России немало. Но коснись дела – и ее нет. К примеру, в Борке всегда играли в футбол и теннис. Сейчас поселковая власть хочет реконструировать футбольное поле и корты. Но не может, поскольку земля – федеральная. Та же проблема – с расселением ветхого и аварийного жилья. Дома нужно сносить и строить, а земельных участков у поселка нет (как, впрочем, и маневренного фонда для временного расселения жителей). И даже заправляться борковчанам-автомобилистам приходится в Некоузе, Угличе, Брейтове. Крупные компании с качественным топливом сюда зайти не могут, поскольку здесь для этого просто нет земельных участков соответствующей категории.

- Это проблема всего Некоузского района, – сказал нам Сергей Груздев, первый заместитель главы администрации - начальник управления экономического развития и земельно-имущественных отношений Некоузского района.

Груздеву, который раньше был главой Большого Села, уже удалось выделить участок под АЗС в Некоузском районе. Борковчанам-автомобилистам станет лучше. Но дальше – больше. Груздев называет Борок кладезью возможностей с точки зрения туристического потенциала. И это – не только его точка зрения, но и позиция главы района и Правительства Ярославской области.

История наукограда связана с именем исследователя Арктики, доктора наук, контр-адмирала, дважды Героя Советского Союза Ивана Папанина. Цветы возлагают глава поселения Татьяна Гавриш и 1-й заместитель главы Некоузского района Сергей ГруздевФото: Тамара Смирнова

НИИ ЧАВО? Заходите!

Развивать в Борке промышленность никто не собирается. Потому и базируются здесь ученые, что это место избавлено от техногенных воздействий. Сергей Груздев говорит, что перспектива развития Борка и вообще Веретейского сельского поселения – это туризм и наука.

Что имеют в виду власти?

Наука – это ученые. В советские времена в Борке была создана вся инфраструктура наукограда. И сейчас, вдали от суеты, здесь может работать ученый любого профиля – от историка до физика или математика.

Беседуя, мы подходим к больнице. Бывшей. Она не работает уже второй год.

Больница когда -то относилась к Академии наук. После перестройки ученым пришлось ее «сбросить как непрофильный актив». Но больница ешё работала. А пару лет назад ее закрыли. И теперь жителям приходится ездить в Некоуз. Это – далеко и долго.

Работодатели сердятся, когда сотрудник уезжает на целый день. А если в семье 2-3-4 ребенка? То один, то другой приболеет... И даже «неотложка» (скорая помощь) будет ехать в Борок полчаса. А ведь местные жители привыкли: что тут есть все – вплоть до морга, который теперь тоже закрыт.

- Наши жители очень любят Борок. Здесь здорово, уютно и безопасно, – говорит глава поселения Татьяна Гавриш. – Но мы чувствуем на себе проблему с медицинским обеспечением. Уезжают молодые семьи, у которых несколько детей. Это очень печально, ведь раньше в Борке было все, что нужно… Так хочется, чтобы Борок процветал!

В детях - будущее!Фото: Тамара Смирнова

Приедешь – и увидишь!

Борок - старинная русская усадьба. На протяжении XIX - начала XX веков этой усадьбой владела династия Алексеевых-Щепочкиных-Морозовых. Последний владелец усадьбы –Николай Александрович Морозов – был «первым русским революционером-народником», поэтому после революции Советская власть отдала ему имение в пожизненное пользование. В Борковском парке Морозов и похоронен. А чуть подальше за памятником - холм. Там, по легенде, лежит любимый конь отца Морозова, конезаводчика.

8 июля в Борке отмечался юбилей Николая Александровича - 165 лет, прошла научная конференция.

В советское время Борок стал базой для проведения научных исследований. В 1930-40-е годы организован Верхне-Волжский биологический стационар при Академии наук СССР. В начале пятидесятых годов на базе стационара советский арктический исследователь И.Д. Папанин создал Институт биологии внутренних вод.

Доминанта Борка - старинный дворянский парк с прудом и искусственным островомФото: Тамара Смирнова

Также в Борке работает Геофизическая обсерватория «Борок» Российской Академии Наук.

Борок находится в на высоком уступе послеледникового Молого-Шекснинского озера. Его доминанта - старинный парк, заложенный на основе естественного хвойного леса из ели, сосны и примеси мелколиственных пород, что усиливает и подчеркивает ландшафтный стиль планировки.

Поселок строился как научный центр по тщательно разработанному проекту, при этом были созданы ландшафтные пространства, обеспечивающие декоративность в течение всего года. Борок – это наукоград и одновременно – открытый для всех музей под открытым небом. Да и обычных музеев здесь открывается все больше. Например, вы можете увидеть уникальные экспозиции, посвященные водным жителям России – кто мог бы сформировать их лучше, чем сотрудники Института биологии внутренних вод?

Алексей и Наталья БерезиныФото: Тамара Смирнова

Наталья Березина:

- В принципе в Борке все есть, иначе бы люди здесь и не жили. А раньше, когда была своя больница, было несравнимо лучше и с медициной. Люди теперь сами учатся быть медиками. У меня вот ребенок в прошлом году с горки неудачно упал – думала, с ума сойду… В то же время у нас, наверное, станет лучше с товарами – свои магазины строят федеральные торговые сети. Конечно, молодежь бежит в города за возможностями. Но в принципе в Борке все нормально. Жить можно, если, как в нашей семье, все друг друга любят, а папа и мама работают и зарабатывают. Ведь главное – любовь и уважение!

Вообще я в Борке выросла. Уехала, а потом Борок меня снова притянул. Родина! Здесь родители, здесь все свое. И люди – особенные. Мы вроде «деревенские», но – элита! С гонором. Академия наук!

Илья и Малика РусаковыФото: Тамара Смирнова

Малика Русакова

- Мы приехали на праздник из Ярославля. Мы в Борке – частые гости, здесь родился и вырос мой муж, тут живут его родители, отдыхают наши дети. Муж окончил Московский военный университет, сейчас работает юристом на госслужбе. Мы очень любим сюда приезжать – природа, тишина, отсутствие городского шума. Здесь мы словно бы снова возвращаемся в свое детство вместе с нашими детьми. Это очень здорово!