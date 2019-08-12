2019-08-12T21:45:43+03:00
Кострома

Семья из Костромской области вошла в число лучших в России

Андрей и Ольга Герман попали в 16 лидеров номинации «Молодая семья» Всероссийского конкурса «Семья года»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Андрей и Ольга Герман стали финалистами конкурса "Семья года". Фото: администрация Костромской области.Андрей и Ольга Герман стали финалистами конкурса "Семья года". Фото: администрация Костромской области.
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Семья Герман из Шарьи Костромской области вошла в число 16 лидеров номинации «Молодая семья» Всероссийского конкурса «Семья года». От региона за победу в этом конкурсе боролось пять семей - каждая в своей номинации. А всего участие в конкурсе приняли более 350 семей из всех уголков России.

Жюри оценивало семейные портфолио, фотографии, видеоролики, рассказывающие об увлечениях детей и взрослых, семейных традициях. Не заметить андрея и Ольгу Герман было невозможно. Они женаты четыре года, есть сынок Иван. Главу семейства хорошо знают и уважают в родном городе. Андрей возглавляет культурно-концертный центр «Ветлужский». А его супруга работает здесь специалистом. Оба поют, играют на музыкальных инструментах, участвуют в театрализованных постановках, увлекаются туризмом.

Несколько лет назад в Шарье по инициативе Андрея была создана спортивная общественная организация «Федерация спортивного туризма городского округа город Шарья», он также является автором нескольких социальных и туристических проектов.

Награждение финалистов пройдет 30 октября в Государственном Кремлевском дворце. Информация о победителях будет опубликована в Почетной книге «Семья года. Россия-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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