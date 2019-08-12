В Ивановской области ФСИНовец под видом мусора украл из колонии 4 тонны металлолома

Снова в центре внимания оказались сотрудники ФСИН. К счастью, на этот раз, они никого не побили, а всего лишь украли четыре тонны металлолома прямо из колонии. Сотрудник, отвечающий за списание оборудования и хозинструмента, загрузил железо в служебную машину, как будто вывозит мусор, и укатил в пункт приема. Деньги мужчина потратил на собственные нужды.

Однако, другие сотрудники ФСИН заметили злодеяние, произошедшее у них под носом, и вместе с УФСБ России выявили факт мошенничества.

СУ СКР по Ивановской области возбудил уголовное дело по факту хищения имущества с использованием служебного положения. Сейчас специалисты пытаются узнать, не промышлял ли сотрудник еще как-нибудь.