«Вы занимаетесь враньем!»: мэр Ярославля устроил подчиненным разнос за состояние детских площадок

В Ярославле комиссия проверила состояние детских площадок, которые находятся на обслуживании у предприятия «Горзеленхозстрой». Осмотр провели в связи с ЧП, которое произошло в городке на Ленинградском проспекте 2 августа. Тогда под девочкой оборвался канат, ребенок упал и получил травмы. С площадки ее увезли на скорой. Сейчас ребенок находится на лечении в детской областной больнице.

- 2 августа семья от госпитализации отказалась. Но 4 августа девочку все же положили в стационар. У нее проблемы с позвонками грудного отдела. Сейчас состояние ребенка стабильное, девочка идет на поправку, - рассказала глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Когда произошло несчастье, директор «Горзеленхозстроя», обслуживающего площадку, Вера Кореневская заверила, что городок проверяли буквально за несколько дней до происшествия, нареканий не было. А девочка, мол, сама нарушила правила использования игрового оборудования - раскачивалась на канате. Но оказалось, что все не так гладко.

Результаты проверки озвучили в мэрии на общегородском совещании 12 августа. По осмотренным за неделю 17 игровым площадкам в Кировском, Ленинском, Дзержинском и Красноперекопском районах сделано 198 замечаний. В частности, были найдены прогнившие деревянные части, острые металлические элементы, незаглубленные опоры и торчащие из земли остатки конструкций. Например, на относительно новой площадке у ТЮЗа обнаружили перетертый канат, отсутствующие и сломанные крепления. В сквере «Рабочий сад» карусель неисправна, лежит на земле, у машины на пружине нет руля. На улице Стачек сгнил борт у горки.

Ответить за нарушения директор «Горзеленхозстроя» Вера Кореневская не смогла - она с понедельника ушла в отпуск.

- Работы по осмотру детских городков у нас проводятся планово, ежедневно - попыталась оправдаться ее заместитель Татьяна Кокурина.

- Это общие фразы, которые Вера Наркисовна нам говорит на протяжении всей нашей совместной работы. Говорю при всех - вы занимаетесь враньем! - не выдержал мэр Владимир Волков. - Вы обманываете и меня, и всех остальных, что проводите работы. У нас уже был случай, когда перед 9 мая я Вере Наркисовне лично кинул сообщением замечание по детским площадкам на Первомайском бульваре. Она в течение месяца даже не соизволила ответить. После этого мы вышли вместе с ней, показали, как площадки стоят ободранные с прошлого года. Только после этого нашлась краска, болты, чтобы прикрутить оторванные ступени! На тех, площадках, куда мы не выходили, вы вообще ничего не делаете! Вам выделяются средства бюджета, вы ничего не делаете!

- Деньги которые были выделены, были израсходованы на покраску. Работы проводились весной, - попыталась еще раз возразить представитель организации.

- Вы обманываете! Я могу с вами выйти на площадку, вы увидите, что там выгоревшая краска прошлогодняя, двухлетняя.

Волков распорядился либо вызвать Кореневскую из отпуска, либо без нее сотрудникам «Горзеленхозстроя» выходить на все площадки и в течение недели устранить замечания.

Также он дал поручение отследить по видеокамерам, выходили ли проверяющие на детскую площадку, где упал ребенок, 25 июля, как заверяла Кореневская.

На этой неделе осмотры площадок запланированы в Заволжском и Фрунзенском районе.