2019-08-09T14:19:42+03:00
Кострома

Пять костромских спортсменов получили федеральные гранты

Деньги пойдут на дальнейшее развитие и оттачивание мастерства
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: администрация Костромской области.Фото: администрация Костромской области.
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Пять молодых спортсменов из Костромской области получили федеральные гранты в рамках национального проекта «Демография». Победителями конкурса стали гребцы на байдарках и каноэ Данил Бурёнкин и Сергей Карюкин, легкоатлетка Виктория Червякова, конькобежец Андрей Шабанов и самбист Рамазан Элаев.

Участников отбора оценивали по таким показателям, как наличие спортивного разряда или звания, призовое место на первенствах высокого уровня в течение года и другим. Общая сумма грантов, которую получили костромичи, составила 350 тысяч рублей. Предполагается, что средства грантов пойдут на повышение мастерства спортсменов, чтобы они могли добиваться новых побед.

Награждение победителей пройдет 10 августа в 10 утра в парке Берендеевка – в рамках большого фестиваля «Спорт – норма жизни». Мероприятие будет посвящено 80-летию празднования Всероссийского Дня физкультурника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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