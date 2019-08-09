Пять костромских спортсменов получили федеральные гранты

Пять молодых спортсменов из Костромской области получили федеральные гранты в рамках национального проекта «Демография». Победителями конкурса стали гребцы на байдарках и каноэ Данил Бурёнкин и Сергей Карюкин, легкоатлетка Виктория Червякова, конькобежец Андрей Шабанов и самбист Рамазан Элаев.

Участников отбора оценивали по таким показателям, как наличие спортивного разряда или звания, призовое место на первенствах высокого уровня в течение года и другим. Общая сумма грантов, которую получили костромичи, составила 350 тысяч рублей. Предполагается, что средства грантов пойдут на повышение мастерства спортсменов, чтобы они могли добиваться новых побед.

Награждение победителей пройдет 10 августа в 10 утра в парке Берендеевка – в рамках большого фестиваля «Спорт – норма жизни». Мероприятие будет посвящено 80-летию празднования Всероссийского Дня физкультурника.