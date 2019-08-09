2019-08-09T13:23:09+03:00
Общество

Не передавать за проезд и не заходить в переполненный автобус: ярославцам рассказали, как правильно ездить в маршрутках

В городе прошла совместная акция ГИБДД и добровольной народной дружины
Ирина Парухина
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Ярославцам рассказали, как вести себя в общественном транспорте. Фото: Ирина Парухина.Ярославцам рассказали, как вести себя в общественном транспорте. Фото: Ирина Парухина.
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В Ярославле 8 августа прошла акция ГИБДД и Добровольной народной дружины «Внимание, автобус». Особое внимание к этой теме у сотрудников Госавтоинспекции не случайно. Только за последние полгода в городе произошла 71 авария с участием автобусов. Травмы в них получили 88 человек. Поэтому дружинники и гаишники вместе решили рассказать ярославцам, как обезопасить себя в общественном транспорте.

Акция проходила на остановке у ТЦ «Вернисаж». Ожидавшим транспорта горожанам раздавали газеты и брошюры, в которых были прописаны правила безопасного поведения. Дружинники заходили в автобусы и напоминали пассажирам, что нельзя ездить стоя в маршрутках-микроавтобусах, что необходимо держать детей за руку, пристегиваться, если есть такая возможность, и не прислоняться к дверям.

— Нередко пассажиры получают травмы при несоблюдении элементарных правил личной безопасности: не занимают свободные места, не держатся за поручни, пытаются выйти из транспорта, не дождавшись его полной остановки, — отметил старший инспектор по пропаганде безопасности ГИБДД Сергей Киселев.

Местом проведения акции стала площадка у ТЦ "Вернисаж". Фото: Ирина Парухина.

Местом проведения акции стала площадка у ТЦ "Вернисаж". Фото: Ирина Парухина.

Если вы едете стоя, отвлекаться во время поездки нельзя — ни на телефон, ни даже на передачу денег за проезд.

— В общественном транспорте работают кондукторы, они должны подходить и обилечивать пассажиров. Кондуктор не может требовать передавать за проезд, - добавил специалист.

Если кондуктора нет, как часто бывает в маршрутках, по правилам необходимо, чтобы водитель выдал билеты всем вошедшим пассажирам, прежде чем поехать дальше. Управление транспортом и одновременный прием оплаты проезда является нарушением требований безопасности.

Водители общественного транспорта часто нарушают правила на дорогах — из-за резкого маневрирования и торможения люди получают травмы. Пассажир также должен понимать, что, заходя в переполненную маршрутку, подвергает себя опасности. В каждом автобусе указано количество мест, рассчитанных на пассажиров, которые едут сидя и стоя.

Акцию «Внимание, автобус» провели ГИБДД и добровольная народная дружина. Фото: Ирина Парухина.

Акцию «Внимание, автобус» провели ГИБДД и добровольная народная дружина. Фото: Ирина Парухина.

— На линии мы не можем остановить перегруженный автобус, — поясняет Сергей Киселев. — Получается задержка транспорта. В Ярославле на любом маршруте транспорта достаточно, но из-за того, что люди не хотят ждать, они заходят в первую подъехавшую маршрутку. А о своей безопасности пассажиры должны думать в первую очередь сами.

Сообщить о нарушениях правил дорожного движения водителями общественного транспорта можно по телефону 02 или в дежурную часть ГИБДД по Ярославской области: (4852)30-10-10.

Пассажирам раздали газеты и брошюры с правилами дорожного движения. Фото: Ирина Парухина.

Пассажирам раздали газеты и брошюры с правилами дорожного движения. Фото: Ирина Парухина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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