2019-08-09T12:08:20+03:00
Происшествия

В Переславле-Залесском пенсионерка несколько месяцев жила с покойным мужем

Пожилая женщина считала, что супруг просто спит
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области пенсионерка держала тело умершего мужа в квартире. Скриншот с видео группы "Плохие новости 18+". в "Вконтакте".В Ярославской области пенсионерка держала тело умершего мужа в квартире. Скриншот с видео группы "Плохие новости 18+". в "Вконтакте".
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Шокирующий случай произошел в Переславле-Залесском Ярославской области. Здесь вскрылось, что местная пенсионерка несколько месяцев жила с умершим мужем. Неладное заподозрили соседи. Жуткий запах из квартиры расходился по всему дому. Люди вызвали полицию. Когда правоохранители зашли в квартиру к бабушке, та встретила их с крестом в руках и с криками «Уйдите отсюда». В комнате лежало почерневшее тело мужчины.

- Что с мужем-то у вас? – спросили пришедшие.

- А я у вас хочу спросить, - ответила женщина.

- По-моему, он умер, - говорит мужчина.

- Да? – обиженно прокомментировала бабуля. - Живой он.

- Говорить может?

- Нет. Он спит.

- Он давно уснул-то? – этот вопрос остался без ответа.

Пожилая женщина считала, что супруг просто спит. Скриншот с видео группы "Плохие новости 18+". в "Вконтакте".

Пожилая женщина считала, что супруг просто спит. Скриншот с видео группы "Плохие новости 18+". в "Вконтакте".

Пользователи соцсетей выдвинули версию о том, что пожилая женщина не хоронила мужа ради его пенсии. Но как нам сообщил источник, близкий к ситуации, все-таки причиной происшествия стало неадекватное восприятие женщиной смерти мужа. Есть информация, что бабушка пыталась его кормить, разговаривала с ним. В общем, искренне считала, что он жив.

Кстати, сам этот случай, по нашим данным, произошел около месяца назад. Но известно о нем стало только сейчас, когда в сети разместили видео посещения жуткой квартиры правоохранителями. Некоторые ярославцы подняли в соцсетях и еще один вопрос - насколько корректно то, что ролик выложили на всеобщее обозрение. И задаются вопросом – это сделали сами сотрудники полиции? Мы адресовали этот вопрос правоохранителям.

- По факту появления в сети Интернет видеосъемки с мобильного телефона сотрудника полиции руководством УМВД назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудника он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, - прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

Как нам стало известно, умершего мужчину на данный момент уже похоронили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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