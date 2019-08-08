В Ивановскую область идет гроза

В четверг, 8 августа, в Ивановской области ожидаются дожди и грозы. С 18 часов, возможно, пойдет град.

Порывистый ветер достигнет 15-20 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет до +15 градусов. Днем ртуть в термометре поднимется до +20 градусов.

Как вести себя, когда погода шепчет

Если вы время грозы вы оказались в доме, то закройте окна и дымоходы, не топите печь и держитесь подальше от электропроводки и антенн. Также выключите радио и телевизор, не звоните по телефону и не используйте электроприборы.

Если непогода застала вас на улице, ни в коем случае не прячьтесь под деревья. Найдите сухую яму или траншею, присядьте туда и пригните голову.

В лесу укройтесь среди растительности. Если вы гуляли компанией, то присядьте на корточки, не соприкасаясь с другими людьми.

Ни в коем случае не купайтесь в водоемах. Не приближайтесь к линиям электропередач, так как электричество притягивает молнию.

Если вы находитесь в лодке, то гребите к берегу, а если стоите на возвышенности – спуститесь вниз.

Гроза началась, когда ехали на мотоцикле или велосипеде? Остановитесь, слезьте и переждите непогоду в 30 метрах от транспортного средства.

Если вы в этот момент в машине, то оставайтесь в ней. Не забудьте закрыть окна.

Если вы или ваши близкие пострадали от удара молнии – облейтесь или облейте человека холодной водой. Также необходимо раздеться и обернуться холодным мокрым покрывалом.

Если человек не пришел в себя, то вызывайте скорую. Нащупайте сердцебиение. При его отсутствии начните делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.