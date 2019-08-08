2019-08-08T14:32:42+03:00
Экономика

Правительство: в Ярославскую область из Крыма и обратно налажены прямые поставки продуктов

А теперь хотят использовать лизинг для увеличения продажи в республику ярославской сельхозтехники
Мария СОКОЛОВА
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На круглом столе присутствовали представители научного сообщества, промышленности, виноделия, фермеры, которые заинтересованы в сотрудничестве Крыма с Ярославской областью.На круглом столе присутствовали представители научного сообщества, промышленности, виноделия, фермеры, которые заинтересованы в сотрудничестве Крыма с Ярославской областью.Фото: Правительство Ярославской области
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По итогам 2018 года торговый оборот между Ярославской областью и Крымом в сфере агропромышленного комплекса увеличился в 9 с половиной раз и составил 328 миллионов рублей. Об этом заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов сообщил на заседании круглого стола, состоявшегося сегодня в министерстве сельского хозяйства республики.

– Здесь присутствуют представители научного сообщества, промышленности, виноделия, фермеры, которые заинтересованы в сотрудничестве с Ярославской областью, – сказал, открывая заседание, глава министерства Андрей Рюмшин. – Задачи, которые совместно ставят руководители наших регионов, реальны, и мы должны сделать все для того, чтобы добиться хороших результатов.

В настоящее время налажены прямые поставки из Крыма в Ярославскую область рыбных консервов, вина и алкогольной продукции.

– В республику мы отправляем кондитерские изделия, товары бакалейной группы, мясо-молочную продукцию и сельскохозяйственную технику, – отметил Валерий Холодов. – За пошлый год ярославские производители поставили в Крым 1 миллион штук перепелиных яиц, 2 тонны мяса перепелов, 72 тонны бакалеи, 100 тонн картофеля, 57 тонн кофе, чая, шоколада и кондитерских изделий. Объем продаж сельскохозяйственной техники вырос в 8,5 раза.

Кроме того, в рамках сотрудничества регионов в этом году в Ярославле был создан цех передержки устриц и мидий. Морепродукты привозят из Крыма напрямую самолетом, а затем распределяют между предприятиями общественного питания региона. Уже поставлено 10 тысяч устриц и 700 килограммов мидий.

В ближайшее время планируется строительство подобного цеха на территории Рыбинского района. Этот вопрос делегация Ярославской области, возглавляемая председателем правительства Дмирием Степаненко, обсудила вчера с представителями компании – поставщика морепродуктов во время рабочей поездки на предприятие.

На круглом столе было озвучено предложение рассмотреть возможности лизинга для увеличения поставок в республику ярославской сельхозтехники. Минсельхоз Крыма и департамент АПК и потребительского рынка области проработают варианты использования механизмов АО «Росагролизинг» и Региональной лизинговой компании.

Также представители регионального правительства обсудили новые направления сотрудничества. В их числе – возможные поставки в Крым органической продукции, бактериальных концентратов для изготовления различных видов сыров, творога, сливочного масла, сметаны, кисломолочных напитков, а также научные и образовательные обмены в сфере АПК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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