Правительство: в Ярославскую область из Крыма и обратно налажены прямые поставки продуктов

По итогам 2018 года торговый оборот между Ярославской областью и Крымом в сфере агропромышленного комплекса увеличился в 9 с половиной раз и составил 328 миллионов рублей. Об этом заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов сообщил на заседании круглого стола, состоявшегося сегодня в министерстве сельского хозяйства республики.

– Здесь присутствуют представители научного сообщества, промышленности, виноделия, фермеры, которые заинтересованы в сотрудничестве с Ярославской областью, – сказал, открывая заседание, глава министерства Андрей Рюмшин. – Задачи, которые совместно ставят руководители наших регионов, реальны, и мы должны сделать все для того, чтобы добиться хороших результатов.

В настоящее время налажены прямые поставки из Крыма в Ярославскую область рыбных консервов, вина и алкогольной продукции.

– В республику мы отправляем кондитерские изделия, товары бакалейной группы, мясо-молочную продукцию и сельскохозяйственную технику, – отметил Валерий Холодов. – За пошлый год ярославские производители поставили в Крым 1 миллион штук перепелиных яиц, 2 тонны мяса перепелов, 72 тонны бакалеи, 100 тонн картофеля, 57 тонн кофе, чая, шоколада и кондитерских изделий. Объем продаж сельскохозяйственной техники вырос в 8,5 раза.

Кроме того, в рамках сотрудничества регионов в этом году в Ярославле был создан цех передержки устриц и мидий. Морепродукты привозят из Крыма напрямую самолетом, а затем распределяют между предприятиями общественного питания региона. Уже поставлено 10 тысяч устриц и 700 килограммов мидий.

В ближайшее время планируется строительство подобного цеха на территории Рыбинского района. Этот вопрос делегация Ярославской области, возглавляемая председателем правительства Дмирием Степаненко, обсудила вчера с представителями компании – поставщика морепродуктов во время рабочей поездки на предприятие.

На круглом столе было озвучено предложение рассмотреть возможности лизинга для увеличения поставок в республику ярославской сельхозтехники. Минсельхоз Крыма и департамент АПК и потребительского рынка области проработают варианты использования механизмов АО «Росагролизинг» и Региональной лизинговой компании.

Также представители регионального правительства обсудили новые направления сотрудничества. В их числе – возможные поставки в Крым органической продукции, бактериальных концентратов для изготовления различных видов сыров, творога, сливочного масла, сметаны, кисломолочных напитков, а также научные и образовательные обмены в сфере АПК.