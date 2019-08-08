В Костроме трехлетняя малышка получила два перелома на батуте из-за инструктора

Несчастьем закончились игры на батуте для трехлетней малышки в костромском торговом центре. Происшествие случилось еще 30 мая. Народу на аттракционе «Полетайка» в тот было было совсем немного. Девочка прыгала на батуте и вдруг на него заскочил парень-инструктор. От его веса батут спружинил и подбросил малышку вверх. Не успев сгруппироваться, девочка неудачно упала и сломала ногу. Врачи зафиксировали у нее повреждения верхней трети левых большеберцовой и малоберцовой костей.

Оказалось, инструктор-стажер, из-за которого травмировался ребенок, работал в батутном центре только первый день.

- Он не обладал достаточными познаниями для работы, поскольку не прошел обучение правилам посещения и технике безопасности батутного комплекса, - констатировали в СУ СКР по Костромской области.

По факту произошедшего правоохранители завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следствие продолжается.