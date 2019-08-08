2019-08-08T12:16:53+03:00
Кострома

Правительство Костромской области сократило госдолг еще на 300 миллионов рублей

Регион с опережением выполняет обязательства перед Минфином
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Правительство Костромской области сократило госдолг еще на 300 миллионов рублей.Правительство Костромской области сократило госдолг еще на 300 миллионов рублей.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Государственный долг Костромской области перед кредитными организациями сократился на 300 миллионов рублей. Об этом на еженедельном совещании в администрации региона 5 августа сообщил директор регионального департамента финансов Игорь Замураев. Таких показателей областные власти добились за два месяца - июнь и июль этого года.

Как сообщили в правительстве, всего с начала года региональный долг перед банками удалось сократить на 1,3 миллиарда рублей или 6,4 процента. А сокращение долговой нагрузки на бюджет оказалось еще более существенным.

- Долговая нагрузка на областной бюджет в сравнении с началом года снижена со 115,2 до 101,8%. Экономия расходов на обслуживание долга в текущем году оценивается в 74 миллиона рублей, - отметил Игорь Замураев.

Добиться этого стало возможно благодаря росту собственных доходов бюджета – налоговых и неналоговых. С января этого года прибавка в этом секторе составила 1 миллиард 442 миллиона рублей или 13,4% к аналогичному периоду прошлого года. Всего за прошедшие месяцы 2019 года в казну Костромской области поступило более 12 миллиардов рублей. В частности, рост поступлений от налогов на прибыль организаций составил 19,5%, от НДФЛ - 10,3%, по акцизам - 23,5%, по налогу, поступающему в рамках применения упрощенной системы налогообложения - 11,4%, по плате за использование лесов - 11,2%.

В итоге уже сейчас можно констатировать, что регион с опережением выполняет обязательства перед Минфином по погашению долга. К сентябрю, когда в финансовые документы будут внесены изменения в связи с фактическим увеличением доходов областного бюджета, долговые обязательства будут составлять уже 100,2% при обязательстве 100% к концу года.

- Такую финансовую политику нужно вести очень жестко, последовательно добиваясь решения поставленных задач, - отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Напомним, долговая нагрузка на бюджет Костромской области достигала своих максимальных значений около двух лет назад. По данным на 1 апреля 2017 года она составляла 151,5%. С того времени финансовое бремя удалось сократить на 49,7%. По итогам прошлого года госдолг региона был сокращен более чем на 1,5 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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