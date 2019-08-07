В рамках федеральной программы «Большие гастроли» костромичам представят оперу «Жизнь за царя»

13 августа в Костроме состоится грандиозное культурное событие. Жителям и гостям региона представят один из шедевров мирового оперного искусства – спектакль «Жизнь за царя» в исполнении труппы Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина.

Такой подарок к 75-летию образования Костромской области сделало министерство культуры России в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Этот проект, стартовавший в 2014 году, нацелен на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества. География программы «Большие гастроли» простирается от Калининграда до Камчатки. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, участием звезд отечественного театра.

Спектакль пройдет на Сусанинской площади Костромы. В нем будет задействована вся труппа нижегородского театра – солисты оперы и балета, хор, оркестр. Режиссером этой постановки является Вадим Милков-Товстоногов, который в разное время сотрудничал с ведущими российскими театрами, дирижер – Ренат Жиганшин, художник – Евгений Спекторов. Главные партии исполнят полюбившиеся зрителю артисты - Михаил Наумов, Вера Харитонова, Сергей Перминов, Ольга Борисова, Виктор Ряузов. «Жизнь за царя» композитора Михаила Глинки – считается первой русской классической оперой. Ее премьера состоялась 27 ноября 1836 года в отстроенном после пожара петербургском Большом театре. Критики заявляли, что в этом музыкальном произведении идея беззаветной преданности Родине и народного героизма выражена с необыкновенной драматической силой и вдохновенной глубиной.

Спектакль повествует о подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина, который завел в болото поляков, пришедших убить 16-летнего боярина Михаила Романова. Собственно эта костромская привязка сюжета сыграла свою роль в выборе спектакля для костромичей.

Приобрести билеты на постановку можно в кассах Государственной филармонии Костромской области по адресу: Кострома, ул. Советская, д. 58. Цена билетов от 300 до 1000 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.