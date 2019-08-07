В Ярославской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» появился новый ФАП

Проект реализован правительством Ярославской области в рамках национального проекта «Здравоохранение».

- Открытие фельдшерско-акушерских пунктов - один из механизмов решения задачи по обеспечению максимальной доступности для населения медицинской помощи первичного звена, - сказал губернатор Дмитрий Миронов. - Важность этой работы неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин. В частности, в июне во время прямой линии он особо отметил, что в деревнях и поселках необходимо создавать стационарные ФАПы. В этом году мы также откроем фельдшерско-акушерский пункт в селе Заозерье Угличского района, начнем строить в деревне Белкино. Кроме того, в январе мы передали медучреждениям области семь передвижных ФАПов, в плане на этот год - еще четыре.

Новый фельдшерско-акушерский пункт находится в 52 километрах от центральной районной больницы. Он будет обслуживать жителей не только села Богородского, но и 9 ближайших деревень. В здании оборудованы процедурный, прививочный кабинеты, кабинет акушерско-гинекологического приема, кабинет фельдшера, комната для хранения медикаментов, есть электрокардиограф и анализатор уровня глюкозы. Здесь постоянно будут работать фельдшер и санитарка, а раз в месяц проводить приемы терапевт и хирург из центральной районной больницы, в случае необходимости – другие специалисты.

- В этом фельдшерско-акушерском пункте люди смогут получить первичную медико-санитарную помощь по самым современным стандартам, - добавил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. - На приобретение и монтаж модульного здания из резервного фонда правительства России было выделено свыше 6 миллионов рублей. Еще более миллиона рублей из регионального бюджета направлено на техническое подключение объекта и благоустройство территории.

В настоящее время на территории Ярославской области открыто более 10 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Правительство региона продолжит работу по повышению доступности и качества первичной медицинской помощи.